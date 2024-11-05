Потерянные танки и самолеты: Россия несет критические потери на фронте с невиданной скоростью

Октябрь 2024 года стал для российской армии рекордным по потерям техники. Оккупанты потеряли больше танков, БМП, самолетов и вертолетов, чем за любой другой месяц с начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказывает российское независимое издание "Агентство", сообщает 24 Канал. Отмечается, что на фоне активизации боевых действий россияне бросили в бой значительное количество ресурсов, что привело к стремительному росту потерь.

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Потеря российской техники рекордными темпами

Согласно данным военного проекта Oryx, которые проанализировало "Агентство", в октябре Россия потеряла 695 единиц техники, в частности: 103 танка, 253 боевые машины пехоты, 41 БТР, четыре самолета и один вертолет.

Часть техники была уничтожена или повреждена, другая – оставлена на поле боя или захвачена украинскими силами. Это самые большие месячные потери с октября 2022 года, когда российская армия была вынуждена отступить из Харьковщины.

В то же время с этим, пишет издание, что украинские силы потеряли 276 единиц техники, в частности 21 танк, 28 БМП, 47 БТР и один самолет Су-24М. Эти потери в основном произошли во время активных боевых действий в Курской области, куда Украина сосредоточила свои силы для ведения наступательных операций.

Тактика российских боев

По данным Forbes, российская армия значительно активизировала темпы наступления в Украине. За последние несколько недель россияне использовали тактику интенсивного натиска, пытаясь захватить село Ильинка к северу от Угледара.

Здесь российские подразделения, в частности 20-я мотострелковая дивизия, активно применяли численное преимущество, что привело к значительным потерям техники – десятки БМП-3, БМП-2 и бронетранспортеров МТ-ЛБ были уничтожены в ходе боев за Ильинку.

В результате такой тактики потери российской техники достигли критических показателей – в один из дней, 1 ноября, было потеряно 206 единиц техники, что стало новым рекордом ежедневных потерь за последние месяцы. Этот показатель превысил даже рекорд 1 сентября, когда было уничтожено 180 единиц российской техники во время наступления на Покровск и Угледар.

Прогнозы экспертов

По информации издания, в последние недели Россия развила самые высокие за год темпы наступления в Украине, захватив более 170 квадратных километров территории за последние несколько дней октября.

Однако эксперты отмечают, что такая агрессивная тактика может привести к критической нехватке техники и войск в российской армии уже в следующем году, поскольку количество потерь постоянно растет.

