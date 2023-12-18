Россия терпит гигантские потери, но восполняет их новобранцами, – Сухопутные войска

Россия продолжает ведение преступной полномасштабной войны против Украины. В то же время враг несет колоссальные потери.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона рассказал, что оккупанты на фронте несут "гигантские потери". По его словам, враг еще может заполнять их новобранцами.

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Враг имеет ресурсы

Он уточнил, что с 1 по 16 декабря оккупанты в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" потеряли:

7697 человек личного состава,

67 танков,

99 боевых бронированных машин,

7 и минометов разных калибров.

Россияне бросают в бой все свои силы и поддерживают все свои штурмы бронированной техникой.

Сейчас потери врага гигантские, я бы так сказал

– рассказал Фитьо.

В то же время он подчеркнул, что не следует забывать, что Россия имеет вчетверо большее население, чем Украина, и у нее есть ресурсы. Кроме этого, у оккупантов работает военно-промышленный комплекс, поэтому у них есть оружие. Однако Фитьо отметил, что ресурс все равно не безграничен, поэтому все зависит от того, насколько долго общество будет готово нести эти потери.

Потери врага

Россия теряет на войне тысячи единиц личного состава. Только за минувшие сутки ВСУ смогли ликвидировать 1090 вражеских солдат.

Потери врага на 18 декабря 2023 составляют: