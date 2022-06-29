Еще один не долетел: в Сумской области пограничники сбили вражеский ударный дрон

В Сумской области украинские пограничники обезвредили ударный российский дрон, содержавший взрывчатку. Очевидно, враг планировал сбросить взрывчатку на украинских защитников.

Когда пограничники заметили приближение вражеского коптера, оперативно поразили его прицельным огнем из стрелкового оружия.

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На украинских защитников хотели сбросить мощную взрывчатку

В Госпогранслужбе подозревают, что, очевидно, с помощью этого дрона российские захватчики хотели ликвидировать украинских защитников. В частности, об этом свидетельствует огромная воронка, образовавшаяся на месте падения дрона.

Похоже, что по замыслу российских захватчиков, дрон должен был сбросить на защитников Украины мощное взрывное устройство, о чем свидетельствует немалая воронка, оставшаяся на месте падения. От беспилотника почти ничего не осталось,

– говорится в сообщении.

Пограничники показали воронку от взрыва: смотрите видео

Потери россиян в войне растут каждый день

За минувшие сутки, 28 июня, украинские воины уничтожили 200 российских захватчиков. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину потери врага составили:

танков – 1572 (+5) единиц,

боевых бронированных машин – 3720 (+16) единиц,

артиллерийских систем – 781 (+3) единиц,

РСЗО – 246 (+3) единиц,

средства ПВО – 103 (+1) единиц,

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 185 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4) единиц,

крылатых ракет – 142 (+3) единиц,

кораблей/катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2598 (+9) единиц,

специальной техники – 61 единица.

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