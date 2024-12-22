Нетипичный российский штурм: "Азов" ликвидировал врага вместе с их электросамокатами

На Торецком направлении бойцы 12-й бригады спецназначения "Азов" отбили массированный штурм врага. Удалось ликвидировать 63 российских военных и уничтожить 13 единиц техники.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Азов". На этот раз россияне привлекли даже электросамокаты для попыток прорыва.

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Россияне штурмуют фронт на электросамокатах

На Торецком направлении российские войска продолжают атаковать позиции украинских защитников. Очередная попытка массированного штурма завершилась провалом. Бойцы 12-й бригады спецназначения "Азов" успешно отбили атаку, уничтожив 5 единиц бронетехники, 8 легковых автомобилей и ликвидировав 63 оккупантов.

Особенностью этого штурма стало использование врагом нетипичного транспорта, в частности багги, легковых автомобилей и даже трех электросамокатов, которые были брошены во время бегства.

Такие нестандартные средства передвижения противник применяет из-за значительных потерь бронетехники на этом направлении. Украинские военные зафиксировали уничтожение всех видов транспорта, который использовали россияне, на видео.

Российский штурм на самокатах провалился: смотреть видео

Благодаря эффективной работе наших защитников, попытки противника прорваться в глубокие позиции в очередной раз завершились неудачей.

Напомним, что на Торецком направлении, как и на всей линии фронта, враг пытается использовать численное преимущество в пехоте, но все атаки останавливаются еще на подступах к позициям украинских военных.