23 800 бойцов и 1048 танков: актуальные потери российских войск
2 мая 2022 , 10:49Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают защищать нашу землю, уничтожая российских захватчиков. По состоянию на 2 мая потери врага составляют уже 23 800 человек.
Свежими данными поделились в Генеральном штабе ВСУ.
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Потери России в войне против Украины
Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 23 800, то есть +300 человек ликвидировано;
- танков – 1048 (+22) единиц;
- боевых бронированных машин – 2519 (+48) единиц;
- артиллерийских систем – 459 (+8) единиц;
- РСЗО – 152 (+1) единицы;
- средств ПВО – 80 единиц;
- самолетов – 194 (+2) единицы;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники – 1824 (+28) единицы;
- кораблей/катеров – 8 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26) единиц;
- специальной техники – 38 (+6) единиц;
- крылатые ракеты – 84 единицы.
Что известно о состоянии российской армии
- Разведка Великобритании обнародовала новый отчет, в котором говорится о том, что сейчас может происходить в армии страны-оккупантки. Ее солдаты воюют на территории Украины, для чего привлекли 65% своих наземных вооруженных сил. Но украинские воины уже ликвидировали их большую часть.
- Также есть информация, что в Украине воюют именно элитные подразделения российской армии. И они, по данным разведки Великобритании, несут небывалые потери на нашей земле, которую пытаются оккупировать. Как следствие, для того, чтобы восстановиться, им нужны годы. Последнее впечатляющее обезвреживание захватчиков, например, было у изюма. Там удалось уничтожить целые штабы и высоких командиров.
- Отмечается "вторая армия" мира также и своей отсталостью от цивилизации. Их удивляют такие вещи как унитаз, вода в доме, нормальная еда и прочее. Последняя их выходка – российские оккупанты были удивлены покрытием интернета и пытались вывезти его к себе в Россию.
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