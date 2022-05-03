ВСУ ликвидировали уже 24 200 российских оккупантов: свежие потери врага

Российские оккупанты несут колоссальные потери в Украине. В этом им помогают украинские защитники.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, потери врага составляют уже 24 200 военных. Все они отправились вслед за русским кораблем.

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Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 3 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 24 200 человек;

танков – 1 064 единицы;

боевых бронированных машин – 2 567 единиц;

артиллерийских систем – 475 единиц;

РСЗО – 162 единицы;

средств ПВО – 80 единиц;

самолетов – 194 единицы;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и атоцистерн – 1 843 единицы;

кораблей / катеров – 10 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 единица;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 84 единицы.

Заметим, только за сутки 2 мая наши военные ликвидировали по меньшей мере 400 вражеских бойцов, 20 беспилотников, 48 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 14 танков, 19 единиц автомобильной техники, 10 реактивных систем залпового огня.

Интересно, что стоимость только сбитых беспилотников составляет около 2 миллионов долларов.

Успехи ВСУ на войне

Утром 3 мая подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны сухопутных войск сбили российские беспилотники: "Орлан", "Тахион" и ZALA. Первые два ликвидировали на Востоке Украины, а третий – на Севере.

2 мая десантники в Николаеве уничтожили 2 бронетранспортера россиян и экипаж. С врагом поквитались бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили вражеские БМП и танк, которые оккупанты оставили прямо перед носом у ВСУ – на лужайке посреди леса.

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