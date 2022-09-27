"Это какие-то другие причины": почему растет ежедневное количество ликвидированных россиян

Украинские защитники продолжают уничтожать врага и наносить ему колоссальные потери. Так что количество ликвидированных россиян ежедневно становится все больше – по 400-550 за последние несколько дней.

Всего на 27 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось отправить на тот свет уже 57 750 оккупантов. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что таких цифр мы не видели даже при наступлении на Харьковщине. Об этом он сказал в эфире 24 каналу.

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Еще одно наступление?

Он предположил, что еще на каком-то участке фронта происходит наступление.

Из официальных источников невозможно определить, где оно проходит. Однако из неофициальных, в частности, российских пабликов, можно понять, что наступление проходит в направлении Харьковщины на Луганщину. То есть, на левом берегу реки Оскол,

– считает обозреватель.

Также он добавил, что наступление украинской армии проходит в направлении Святового и в обход Лимана.

Он еще раз подчеркнул, что эти данные не подтверждены. Следует дождаться официальных сообщений Генштаба.

Что еще происходит на фронте

На других участках есть попытки наступательных действий русских воинов, в том числе на Бахмутском направлении. В Запорожской и Херсонской области сейчас ситуация не изменилась, отметил Попович.

"В Херсонской области продолжается тактика уничтожения логистических элементов врага: складов, мостов и путей снабжения", – добавил военный обозреватель.

Почему растет ежедневное количество ликвидированных россиян: смотрите видео

Потери россиян в технике

Российские захватчики избавляются не только от живой силы. Да, с начала полномасштабного вторжения уничтожили:

танков – 2 306 (+16) единиц,

боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единиц,

артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,

РСЗО – 331 (+1) единиц,

средства ПВО – 175 (+3) единицы,

самолетов – 261 (+1) единиц,

вертолетов – 224 единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7),

крылатых ракет – 241 единица,

кораблей /катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,

специальной техники – 131 единица.



Актуальные потери врага по состоянию на 27 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ