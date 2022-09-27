Усього станом на 27 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося відправити на той світ вже 57 750 окупантів. Військовий оглядач Денис Попович зауважив, що таких цифр ми не бачили навіть під час наступу на Харківщині. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Ще один наступ?

Тож він припустив, що ще на якійсь ділянці фронту відбувається наступ.

З офіційних джерел неможливо визначити, де він проходить. Однак з неофіційних, зокрема, російських пабліків, можна зрозуміти, що наступ проходить у напрямку з Харківщини на Луганщину. Тобто, на лівому березі річки Оскіл,

– вважає оглядач.

Також він додав, що наступ української армії проходить у напрямку Святового та в обхід Лиману.

Він ще раз наголосив, що ці дані – непідтверджені. Варто дочекатись офіційних повідомлень Генштабу.

Що ще відбувається на фронті

На інших ділянках є спроби наступальних дій російських вояк, зокрема на Бахмутському напрямку. У Запорізькій та Херсонській області – зараз ситуація не змінилася, зауважив Попович.

"У Херсонській області триває тактика знищення логістичних елементів ворога: складів, мостів та шляхів постачання", – додав військовий оглядач.

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Втрати росіян у техніці

Російські загарбники позбуваються не лише живої сили. Так, від початку повномасштабного вторгнення знищили:

танків – 2 306 (+16) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 881 (+24) одиниць,

артилерійських систем – 1 378 (+9) одиниць,

РСЗВ – 331 (+1) одиниць,

засоби ППО – 175 (+3) одиниці,

літаків – 261 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 224 одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7),

крилаті ракети – 241 одиницю,

кораблі /катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 730 (+19) одиниць,

спеціальна техніка – 131 одиницю.



Актуальні втрати ворога станом на 27 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ