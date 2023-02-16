Россия может утратить способность вести механизированную войну: в ISW назвали предпосылки

Российские военные продолжают нести безумные потери на войне против Украины. Причем значительно сокращается не только количество личного состава, но и техники.

Так что аналитики не исключают, что враг может упустить возможность вести механизированную войну. Это сделали акцент в Институте по изучению войны.

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У россиян серьезные проблемы с техникой

Составители отчета отметили, что неспособность России восстанавливать отработанную механизированную технику в ближайшее время окажет большое влияние на ход событий на фронте. Она может еще больше ограничить способности неприятеля вести маневры.

Аналитики в своем отчете напомнили оценку Международного института стратегических исследований. Согласно его данным, оккупанты уже потеряли около 50% своих танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также многие танки Т-80. Что это значит? Врагу придется полагаться на более старые машины.

Также процитировали слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Он подчеркнул, что две трети российских танков или уничтожены полностью, или не пригодны для ведения войны. В оборонном ведомстве отметили, что Кремль может признать, что "критической слабостью" оказался низкий уровень промышленного производства России. И что оно не может обеспечить долгосрочные требования, позволяющие вести затяжную войну.

Утраты опережают темпы производства

Поэтому в стране-агрессорке ищут все возможные способы с этим хоть что-нибудь сделать. К примеру, Медведев призвал 9 февраля увеличить производство оружия и современных танков. Но норвежская разведывательная служба заявила, что сделать врагу это будет непросто. Причиной этого есть западные санкции, работающие и сдерживающие захватчиков. Тем временем на самих предприятиях жалуются на нехватку сотрудников.

Эти и другие мероприятия, считают в Институте по изучению войны, вряд ли увеличат состоятельность российской оборонной промышленности быстро производить танки. Более того, делать это в тех масштабах, которые позволили бы покрывать безумные потери, которые несут враги на фронте.

Поскольку вовремя справиться с поставленными задачами оборонный комплекс России не сможет, это повлияет на дальнейшие события на поле боя. Речь как о вероятном российском наступлении, так и контрнаступлении ВСУ.

Но есть еще кое-что, что сможет еще больше разрушить способность России вести механизированную войну. И говорится о своевременном предоставлении нам Западом танков и бронетехники. Поэтому составители отчета предполагают, что Украина, вероятно, продолжает иметь окно возможностей "для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение ближайших нескольких месяцев".

Впрочем, здесь все упирается в оперативность союзников. Чем быстрее они передадут нам танки и бронетехнику, тем быстрее окном смогут воспользоваться украинские военные.

Поскольку мы несколько раз упомянули о контрнаступлении, то оставим для вас прогноз министра обороны Алексея Резникова. Он предположил, когда Украина будет полностью готова к деоккупации своих территорий. По мнению главы оборонного ведомства, это будет возможно, когда наши военные получат полный комплект оружия. Это позволит не только эффективно проводить контрнаступление, но и выбить врага из родной земли.