Тож аналітики не виключають, що ворог може втратити можливість вести механізовану війну. На цьому зробили акцент в Інституті з вивчення війни.

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У росіян серйозні проблеми з технікою

Укладачі звіту зауважили, що нездатність Росії відновлювати відпрацьовану механізовану техніку найближчим часом добряче вплине на перебіг подій на фронті. Вона може ще більше обмежити можливості ворога вести маневри.

Аналітики у своєму звіті пригадали оцінку Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Згідно з його даними, окупанти вже втратили близько 50% своїх танків Т-72Б і Т-72Б3М, а також багато танків Т-80. Що це означає? Ворогові доведеться покладатися на старіші машини.

Також процитували слова міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса. Він підкреслив, що дві третини російських танків або знищені повністю, або не придатні до ведення війни. В оборонному відомстві зауважили, що Кремль може визнати, що "критичною слабкістю" виявився низький рівень промислового виробництва Росії. І що воно не може забезпечити довгострокові вимоги, які б дозволяли вести затяжну війну.

Втрати випереджають темпи виробництва

Тож у країні-агресорці шукають усі можливі способи з цим бодай щось зробити. Наприклад, Мєдвєдєв закликав 9 лютого збільшити виробництво зброї та сучасних танків. Але норвезька розвідувальна служба заявила, що це зробити ворогові буде непросто. Причиною цього є західні санкції, які працюють та стримують загарбників. Тим часом на самих підприємствах скаржаться на брак співробітників.

Ці та інші заходи, вважають в Інституті з вивчення війни, навряд чи збільшать спроможність російської оборонної промисловості швидко виробляти танки. Ба більше, робити це в тих масштабах, які дозволили б покривати шалені втрати, яких зазнають вороги на фронті.

Оскільки вчасно впоратися з поставленими завданнями оборонний комплекс Росії не зможе, то це матиме вплив на подальші події на полі бою. Мовиться як про ймовірний російський наступ, так і контрнаступ ЗСУ.

Але є ще дещо, що зможе ще більше зруйнувати здатність Росії вести механізовану війну. І мовиться про своєчасне надання нам Заходом танків і бронетехніки. Тож укладачі звіту припускають, що Україна, ймовірно, продовжує мати вікно можливостей "для початку широкомасштабних контрнаступів упродовж найближчих кількох місяців".

Утім, тут усе впирається в оперативність союзників. Чим швидше вони передадуть нам танки та бронетехніку, тим швидше цим вікном зможуть скористатися українські військові.

Оскільки ми кілька разів згадали про контрнаступ, то залишимо для вас прогноз міністра оборони Олексія Резнікова. Він припустив, коли Україна буде повністю готова до деокупації своїх територій. На думку очільника оборонного відомства, це буде можливим, коли наші військові отримають повний комплект зброї. Це дозволить не лише ефективно проводити контрнаступ, а й вибити ворога з рідної землі.