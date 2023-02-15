Просування Сил оборони України залежить від постачання західної зброї. Після засідання у форматі "Рамштайн" Резніков прокоментував, чи визначилися партнери з термінами поставки техніки.

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Завдання Генштабу ЗСУ спрямоване на визволення територій

Міністр сказав, що "по техніці – терміни прозвучали", однак постачання зброї в Україну "прив'язані передусім до терміну навчання".

"Тобто техніка не може зайти просто так. Наші екіпажі – не має значення, артилерійські, танкові, на "Бредлі", на "Мастифах" або на "Страйкерах", – мають підготуватися. І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі", – сказав він.

Зі слів Резнікова, можна зробити висновок, що Україна хоче отримати повний комплект зброї, щоб ефективно проводити свій контрнаступ. Він зазначив, що завдання Генштабу ЗСУ спрямоване передусім на визволення територій, які загарбала Росія.

Тому що у них задача – виконання завдання, яке сплановане українським Генеральним штабом. І це завдання спрямовано передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінного готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті або інші події,

– сказав міністр оборони.

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