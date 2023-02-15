Просування Сил оборони України залежить від постачання західної зброї. Після засідання у форматі "Рамштайн" Резніков прокоментував, чи визначилися партнери з термінами поставки техніки.
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Завдання Генштабу ЗСУ спрямоване на визволення територій
Міністр сказав, що "по техніці – терміни прозвучали", однак постачання зброї в Україну "прив'язані передусім до терміну навчання".
"Тобто техніка не може зайти просто так. Наші екіпажі – не має значення, артилерійські, танкові, на "Бредлі", на "Мастифах" або на "Страйкерах", – мають підготуватися. І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі", – сказав він.
Зі слів Резнікова, можна зробити висновок, що Україна хоче отримати повний комплект зброї, щоб ефективно проводити свій контрнаступ. Він зазначив, що завдання Генштабу ЗСУ спрямоване передусім на визволення територій, які загарбала Росія.
Тому що у них задача – виконання завдання, яке сплановане українським Генеральним штабом. І це завдання спрямовано передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінного готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті або інші події,
– сказав міністр оборони.
У Брюсселі відбулося засідання "Рамштайн": що відомо
- У вівторок, 14 лютого, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулася вже 9 зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". Олексій Резніков констатував, що коаліція знову розширилася, адже під час засідання за цим великим столом було 54 делегації
- Під час зустрічі обговорювали тему постачання літаків, однак рішення не було прийнято. Глава Пентагону Ллойд Остін залишив прерогативу коментувати тему літаків для президента США Джо Байдена.
- Натомість Італія, Франція, Норвегія, та Австралія оголосили про військову допомогу Україні. Під час "Рамштайну" передусім йшлося про посилення ППО України, а також запасів боєприпасів.
- За словами очільника Міноборони США Ллойда Остіна, на "Рамштайн" обговорили звітування про зброю, яку вже отримала Україна.