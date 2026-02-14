Более 170 солдат за каждый оккупированный километр: Зеленский озвучил потери противника

Враг несет значительные потери в войне против Украины. За каждый километр оккупированной территории Россия теряет почти 200 солдат убитыми или тяжелоранеными.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью для The Atlantic.

Сколько солдат теряет Россия на войне в Украине?

По словам главы государства, российские войска несут масштабные потери в войне против Украины. В среднем за каждый километр оккупированной украинской территории приходится около 170 погибших или раненых солдат, которые больше не могут участвовать в боевых действиях.

К слову, по состоянию на 14 февраля Силы обороны ликвидировали 1 252 020 человек личного состава, из них 1 070 солдат за последние сутки. Кроме того, еще 11 668 танков и 24 031 боевых бронированных машин больше не выедут на поле боя. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ.

Зеленский говорит, что украинская сторона имеет все необходимые данные, которые подтверждают его слова, и отмечает, что Россия не достигает значительных успехов в боевых операциях.

Президент подчеркнул, что понимает, что США могут оставить дипломатический процесс, который должен помочь урегулировать войну в Украине, и заняться другими важными вопросами. Впрочем Украина этого бы не хотела.

Это будет плохо. Мы не хотим, чтобы американцы оставили переговоры. Если Трамп отойдет, Россия уже не будет проявлять готовность к компромиссу. Для нас легче закончить войну с американцами, потому что они могут заставить россиян. Я считаю, что Трамп сегодня – единственный человек, способен на это,

– добавил глава государства.

Сколько солдат ликвидировали Силы обороны на декабрь 2025 года?