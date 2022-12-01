Одним из первым поехал убивать в Украину: ликвидировали "путинского головореза" из Хакасии

Российские военные продолжают гибнуть в войне против Украины. Среди них – Андрей Можаров. Оккупант из Республики Хакасия, уехавший убивать украинцев одним из первых.

Заметим, что статистику утрат врага Можаров пополнил еще летом. Но только в прошлом месяце, что бывает не со всеми "двухсотыми" оккупантами, его похоронили.

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Катался по "горячим точкам"

Андрей Можаров – не обычный 27-летний десантник. Он – кадровый военный армии Путина. И за свою короткую жизнь оккупанту удалось побывать во "многих горячих точках". Гастрольный тур закончился в Украине, где он столкнулся с гостеприимством ВСУ.

Как рассказывают российские СМИ, Можаров был одним из первых, кто отправился убивать украинцев. Так что на фронт он отправился еще в феврале. Заметим, что за свои победы на войне он даже получил какой-то "орден".

Некрологом оккупанта увидел основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он и виложил в сеть историю о россиянине, который больше не сможет воевать.

Шел вперед (ногами) и не сдавался": жена жмура оккупанта-десантника Андрея Можарова о муже,

– иронически прокомментировал Комахидзе.

В некрологе сообщат, что Андрей вместе со своей женой Юлией родом из Хакасии. Последние же несколько лет они жили в Пскове.

Отправился на войну против Украины он сознательно. Причем был среди первых, кто в феврале участвовал в нападении на нашу страну. Жена жаловалась, что в последний раз вместе с сыном видела оккупанта в апреле. Тогда они поехали к нему в Белгород, где захватчик будто отдыхал. Не исключаем, что он там находился после "отрицательного наступления" на ту же Киевщину.

"Демилитаризовался" еще летом

Понятное дело, что оккупант вернулся на фронт. Но повоевать он сумел недолго. Уже 5 июня он пополнил ряды "двухсотых". А поспособствовала этому минно-взрывная травма. Тогда Можарова заподозрила, что что-то с ее горе-десантником не так. Она потребовала от командования, чтобы ее связали с мужем. Правда, на это ей лаконично ответили: а уже не с кем соединять.

О новенькой "Ладе" жена не рассказала. Теперь же может кичиться тем самым "орденом", которым посмертно наградили ее мужа. Награда за то, что он цинично и жестоко убивал мирных жителей Украины.

Поскольку мы заговорили о потерях врага, вот актуальные данные. Как отметили в Генштабе ВСУ, на 1 декабря на тот свет удалось отправить 89 440 российских бойцов. Из них ряды "двухсотых" за минувшие сутки пополнили 560 оккупантов.

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