Десятки оккупантов, техники и боеприпасов: украинская авиация уничтожила врага на Востоке

8 июля 2022 , 10:38
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Источник:

Воздушные силы ВСУ

Украинские защитники уничтожают оккупантов уже 135 дней войны. 7 июля изрядно поработала наша авиация.

Украинские бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары на Восточном направлении. Они попали в состав боеприпасов оккупантов.

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Ударная авиация поразила боевые позиции путинских солдат и многие техники:

  • 8 танков,
  • 8 боевых бронированных машин,
  • полевой склад боеприпасов,
  • живую силу врага.

Потери оккупантов на войне

Российская оккупационная армия несет в Украине колоссальные потери. Только за минувшие сутки наши отважные защитники ликвидировали 250 вражеских солдат. Больше всего техники и бойцов в этот день противник лишился Краматорского направления.

Общие потери российской армии на 135 дней войны:

  • 36 900 бойцов личного состава;
  • танков – 1637 единиц (из них 35 ВСУ ликвидировали за 7 июля);
  • боевых бронированных машин – 3 811 единиц (+14);
  • артиллерийских систем – 828 единиц (+13);
  • реактивных систем залпового огня – 247 единиц;
  • средств ПВО – 107 единиц;
  • самолетов – 217 единиц;
  • вертолетов – 187 единиц;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 единиц (+2);
  • крылатых ракет – 155 единиц;
  • кораблей или катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2685 единиц (+20);
  • специальной техники – 66 единиц.
Обратите внимание! По данным разведки, чтобы скрыть огромные потери, российские военные сжигают тела своих "товарищей" в оккупированном Херсоне. Пожары захватчики выдают за результаты артиллерийских обстрелов. Однако на их местах уже обнаружили десятки обгоревших тел.

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Автор: Софія Мінджоса