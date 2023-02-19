Собрали, чтобы президента послушать, – оккупант рассказывает о 80 "200-х" в Донецке

Путин не жалеет своих военных и отправляет пачками на гибель в Украину. В то же время разведчики перехватили телефонный разговор одного оккупанта с другом, во время которого тот рассказал о "хлопке". Растение расцвело как раз тогда, когда захватчиков собрали, чтобы послушать речь президента.

Российским захватчикам следует брать пример со своих коллег и чаще слушать Путина, а не воевать. Заметим, что из-за внезапных взрывов в Донецке к Кобзону отправилось около 80 врагов.

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Еще 200 оккупантов сбежали

На этом же перехвате слышно, что 80 ликвидированных солдат – это не единственная беда для России, которая произошла за последнее время. В потоке ругательства можно выловить слова оккупанта о том, что около 200 зэков, которых Пригожин завербовал в ЧВК "Вагнера", сбежали. Очевидно, они поняли, что не хотят умирать.

Они (оккупанты – 24 Канал) пошли в клуб смотреть этого, президента, нах*й, *бать, и *банули в клуб… Да, каких из зоны набирали, вот они с**балися. 200 человек,

– сказал захватчик.

По его словам, неизвестно куда именно вагнеровцы сбежали. Вероятно, они сейчас разгуливают по лесам близ Угледара на Донетчине. Кроме того, он предположил, что Вооруженные Силы обнаружили скопление оккупантов за тем, что в одном месте было много мобильных телефонов.

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Каждый день Россия теряет сотни солдат

В Генштабе констатировали 19 февраля, что за минувшие сутки Вооруженные Силы ликвидировали 590 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения на концерте в Кобзона уже 142 860 россиян.

В то же время мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что Россия отправила на Запорожье 43 автобуса с вагнеровцами Однако он уверен, что скоро наемники "Вагнера" будут ехать домой, но уже в черных пакетах.

Кроме того, радостные новости были из соседнего Бердянска. На базе отдыха, где россияне устроили госпиталь, произошел масштабный пожар.

В ГУР еще раз подчеркнули, что за каждое военное преступление, которое оккупанты совершают против Украины, будет справедливо для них возмездие.