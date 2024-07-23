ВСУ поразили из HIMARS стоянку ЗРК "ТОР" россиян в Еленовке

Украинские защитники поразили вражескую стоянку в Еленовке, где россияне прятали комплекс противовоздушной обороны "ТОР". Есть высокая вероятность того, что комплекс вывели из строя прямым попаданием или обломками от снаряда.

Защитники сообщили, что комплекс противовоздушной обороны "ТОР" обнаружили разведчики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады с беспилотника.

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Подробности удара

Разведывательный беспилотник следил за российским комплексом до места его стоянки в поселке Еленовка. Оказалось, что оккупанты прятали "ТОР" в промышленном здании в окрестностях поселка.

Наши разведчики проинспектировали с дрона "Донбасс-Арену" в Донецке и обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "ТОР",

– рассказали военные.

Защитники сразу нанесли удар по месту его расположения с американской реактивной установки HIMARS.

Поражение стоянки "ТОР" в Еленовке: смотрите видео

Издание "Милитарный" отметило, что снаряд GMLRS точно попал в промышленное здание. Поэтому есть высокая вероятность, что комплекс выведен из строя.

Обезвреживание подобных систем должно усилить возможности украинской авиационных средств, которым станет безопаснее залетать на оккупированные территории,

– объяснил "Милитарный".

Стоит отметить, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1 220 российских воинов. Также они сожгли десятки единиц вражеской техники, среди которых танки и артиллерийские системы.