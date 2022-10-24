Редкий радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" уничтожили ВСУ в Херсонской области: почему это важно

В Херсонской области продолжаются тяжелые бои между оккупантами и украинскими защитниками. ВСУ удалось обезвредить редкую разведывательную технику оккупанта.

Военные Вооруженных Сил уничтожили российскую радиолокационную станцию врага "Зоопарк-1". Стоит отметить, что первый "Зоопарк" на Донбассе был замечен еще в 2019 году.

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Что такое "Зоопарк-1" и почему к нему такое внимание

"Зоопарк-1" – это российский разведывательный комплекс отечественного производства. Захватчики очень гордятся этой разработкой и говорят, что аналогов ему в мире нет.

Информация о том, что его перебросили на Донбасс, подтвердилась в 2019 году, когда воинам ВСУ удалось получить соответствующие видеодоказательства. Прошли годы и сейчас, во время полномасштабного вторжения России в Украину, украинские военные уничтожили один из этих "уникальных и неповторимых" разведывательных комплексов.

Для чего используют "Зоопарк-1"

Эту технику оккупант использует в разведывательных целях. С помощью радиолокационной станции враг может определять позиции украинских РСЗО, артиллерии и минометов, а также систем ПВО.

Захватчики также пользуются им, чтобы скорректировать свой огонь, контролировать, нет ли вблизи украинских беспилотников или авиации. 23 октября украинским защитникам удалось покончить с предметом гордости россиян.

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Зачем оккупанты собирают силы на левом берегу Херсонщины

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что захватчики выбрали левый берег, потому что там очень выгодная для обороны позиция. По его словам, там сейчас концентрируется много российских резервов.

Штурмовать Днепр – практически нереально. Поэтому оккупантам достаточно просто пересечь реку, чтобы получить неплохой природный щит.

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