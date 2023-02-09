Перед ВСУ и "Терминатор" не устоял: бойцы разбили расхваленный россиянами БМПТ
Источник:Сергей Гайдай
Украинские защитники уничтожили одобренный российскими пропагандистами БМПТ "Терминатор". Оказалось, что он не такой уж "неуязвимый".
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ уничтожили расхваленный российскими пропагандистами БМПТ "Терминатор".
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ВСУ уничтожили БМПТ "Терминатор"
Недавно россияне на своем главном пропагандистском канале кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор".
Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… почти. На фото от луганских защитников именно тот "Терминатор",
– сказал Гайдай.
Что известно о БМПТ "Терминатор"
Это русская боевая машина огневой поддержки, предназначенная для поражения танкоопасных средств противника в составе танковых формирований. А также для уничтожения живой силы, имеющей гранатометы, противотанковые комплексы и стрелковое оружие.
Россияне пугали своими "терминаторами" Украину еще до начала полномасштабного вторжения. Точно зафиксировано, что они использовали их в битве за Северодонецк и трассу Бахмут – Лисичанск.
Потери врага в Украине
- С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 135 010 единиц личного состава. Только за прошедшие сутки, 8 февраля, защитники ликвидировали 910 российских захватчиков.
- Также наши воины уничтожили много вражеской техники. В частности 3255 танков, 6468 боевых бронированных машин, 2244 артиллерийских систем, 463 РСЗО, 232 средств ПВО, 295 самолетов - 295, 285 вертолетов и многое другое.