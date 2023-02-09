Перед ВСУ и "Терминатор" не устоял: бойцы разбили расхваленный россиянами БМПТ

Украинские защитники уничтожили одобренный российскими пропагандистами БМПТ "Терминатор". Оказалось, что он не такой уж "неуязвимый".

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ уничтожили расхваленный российскими пропагандистами БМПТ "Терминатор".

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ВСУ уничтожили БМПТ "Терминатор"

Недавно россияне на своем главном пропагандистском канале кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор".

Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… почти. На фото от луганских защитников именно тот "Терминатор",

– сказал Гайдай.

Что известно о БМПТ "Терминатор"

Это русская боевая машина огневой поддержки, предназначенная для поражения танкоопасных средств противника в составе танковых формирований. А также для уничтожения живой силы, имеющей гранатометы, противотанковые комплексы и стрелковое оружие.

Россияне пугали своими "терминаторами" Украину еще до начала полномасштабного вторжения. Точно зафиксировано, что они использовали их в битве за Северодонецк и трассу Бахмут – Лисичанск.

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