Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта. Потери врага уже превысили 100 тысяч человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего Александра Сырского.

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Какие потери врага с начала 2025 года

Голоковком Сырский отметил, что благодаря слаженной и профессиональной работе украинский защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек.

Спасибо украинским воинам за профессиональную боевую работу и стойкость!

– отметил Сырский.

Заметим, что в сводке 16 марта Генштаб отчитался, что за минувшие сутки российская армия потеряла 1400 единиц личного состава. Потери с 24 февраля 2022 года составили 894 240 оккупантов.

В то же время Вооруженные Силы Украины уничтожили 10 325 танков, 21 478 боевых бронированных машин, 24 561 артиллерийских систем, 1317 РСЗО, 1104 средств ПВО, 370 самолетов и 331 вертолет.