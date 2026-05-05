Есть четкое подтверждение: Зеленский назвал потери России за апрель

За последний месяц зафиксированы существенные результаты в уничтожении российских сил. В апреле Силы обороны ликвидировали более 35 тысяч российских солдат.

За каждым поражением есть точное подтверждение. Об этом проинформировал Владимир Зеленский.

Смотрите также Почти 2 тысячи БпЛА, 3 танка и 80 артсистем: потери России по состоянию на 5 мая

Какие потери России за апрель?

Во вторник, 5 мая, президент Украины заслушал доклад от военных и министра обороны по итогам апреля.

Россия ежемесячно несет значительные потери в живой силе и технике, однако в апреле количество ликвидированных россиян значительно возросло. Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили 35 тысяч оккупантов.

В то же время Силы обороны Украины стабильно удерживают позиции, а главной задачей остается дальнейшее наращивание результативности.

Зеленский отметил, что в этом месяце существенно увеличилось количество мидлстрайков. Сейчас количество поражений на расстоянии более 20 километров вдвое больше, чем в марте, и в четыре раза больше, чем в феврале. Это направление определено как приоритетное и его развитие будет продолжаться в дальнейшем.

Абсолютно принципиально: надо увеличивать количество роботизированных миссий. За апрель было осуществлено более 10 200 логистических и эвакуационных задач НРК, и это существенный результат,

– заявил президент.

Впрочем, говорит политик, в масштабах фронта такой работы еще недостаточно, поэтому контрактирование НРК, их производство и поставки в войска должны постоянно наращиваться.

Предполагается, что в мае показатели достигнут еще более высоких отметок. Именно это определено целевым показателем как для военных, так и для Министерства обороны.

"Будем и в дальнейшем наращивать производство всех типов дронов и роботизированных систем. Спасибо каждому, кто ежедневно вкладывается в этот результат. И спасибо партнерам за подтверждение финансовой поддержки", – добавил глава государства.

Важно! Бывший председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр в рамках Киевского форума по безопасности рассказал 24 Каналу, что потери России в войне против Украины составляют более 1 миллиона 200 тысяч убитых или раненых солдат. Стоит заметить, что начиная с 2024 года количество ликвидированных россиян на один квадратный километр значительно возросло и систематически увеличивается в 2025 и 2026 годах. Бауэр добавил, что Россия уже проиграла эту войну, поскольку оккупационные войска не достигли ни одной цели, поставленной политическим руководством, говорится в том числе и об оккупации Донецкой и Луганской областей.

К слову, 4 мая командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что уже пятый месяц подряд Россия теряет на фронте больше солдат, чем удается доукомплектовать. С декабря 2025 года и до сих пор было ликвидировано более 156 тысяч российских оккупантов.

Какие цели России недавно поразили Силы обороны?

Только за последние сутки украинские силы ликвидировали 970 россиян, а также разбили три танка и боевые бронированные машины, 80 артиллерийских систем, 3 РСЗО и 4 средства ПВО.

Недавно Силы обороны поразили оборонного предприятия в городе Чебоксары – "ВНИИР-Прогресс", которое, вероятно, производит электронные компоненты и антенные системы для российских беспилотников. На территории завода вспыхнул пожар.

В ночь на 5 мая дроны вбили в промышленную зону в Киришах, что в Ленинградской области России. Предположительно, пожар поднялся на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Также Силы обороны продолжают уничтожать авиацию врага, нанося эффективных и точных ударов вглубь России.