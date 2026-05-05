Об этом в рамках Киевского форума по безопасности рассказал 24 Каналу бывший председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, подчеркнув, перед каким выбором сейчас стоит Кремль. Также экс-спецпредставитель Трампа Кит Келлог обратился к россиянам с призывом идти на переговоры, ведь им не удастся выиграть войну в Украине и в конце концов они ее проиграют.

Готов ли Путин остановить войну?

Бауэр отметил, что стратегически россияне проиграли эту войну. Ведь они не достигли ни одной из своих целей – даже не захватили Донецкую и Луганскую области после 12 лет войны. Поэтому это их стратегический провал.

Россияне в начале полномасштабной войны захватили много территории. Но украинцы потом вернули себе 50% этих территорий. Я убежден, если бы мы в 2022 году предоставили Украине все те системы вооружения, которые впоследствии были переданы, то война сейчас находилась бы на совсем другом этапе,

– объяснил он.

В то же время россияне, по словам экс-главы Военного комитета НАТО, несут впечатляющие потери – в целом речь идет более 1 миллиона 200 тысяч убитых или раненых солдат. Количество потерь на квадратный километр резко возросло, начиная с 2024-го и продолжило увеличиваться в 2025 и 2026 годах.

"При этом Украина и сегодня продолжает забирать свои территории и добиваться успеха. Поэтому во многих аспектах россияне не имеют успеха, но, когда речь идет о потерях, которые они несут, их готовность страдать также поражает. Однако все это имеет огромное влияние на российскую экономику", – подчеркнул Роб Бауэр.

Обратите внимание! Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер отметил, что за несколько месяцев или до конца 2026 года Владимир Путин может принять решение о перемирии. Подтолкнут его к таким шагам финансовые проблемы, состояние армии и ухудшение ситуации внутри страны. И если продолжится давление на российские финансы и армию, то Кремлю придется задуматься не о войне в Украине, а о том, как не загнать Россию в еще более глубокий кризис.

Россияне, по его мнению, фактически разрушили свою экономику и переставили ее на военные рельсы. Они производят больше, чем им нужно для войны против Украины. Поэтому они восстанавливают свои вооруженные силы, и это беспокоит НАТО.

При этом Путин может остановить войну, но есть нюанс. Конечно, я не эксперт и никогда не разговаривал с ним, но это, видимо, не несовместимо с его гордостью и представлением о мужестве. Также он до сих пор может подавать эту войну и то, что происходит, как успех, поскольку полностью контролирует информационное пространство в России,

– объяснил он.

Кроме того, есть еще несколько моментов, как заметил адмирал, указывающих на то, что Путин не остановит войну. Даже несмотря на то, что российская военная экономика работает хорошо, если война закончится, страна не будет иметь экономики, которая создает добавленную стоимость.

Важно. У Путина может возникнуть еще одна серьезная проблема. Как отмечает CNN, опираясь на данные европейской разведки, в российских элитах, вероятно, зреет внутренний переворот. С ним может быть связан экс-министр обороны России, а сегодня секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Он и сейчас продолжает влиять на принятие стратегических решений и функционирование военно-промышленного комплекса России. Именно Шойгу может нести потенциальный риск для стабильности российской власти.

К тому же в Украине находится 700 тысяч российских солдат, которые по окончании войны должны вернутся. И в Кремле осознают, что они создадут много проблем в России.

Какие экономические проблемы постигнут Россию?

Ситуация в российской экономике очень сложная и это подтвердила председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что страна не имеет возможностей финансировать экономику, как раньше. Поскольку, по ее словам, пока мировые сбережения для России недоступны, главным ресурсом для нее становятся именно внутренние. То есть единственный источник финансирования – это российские сбережения и, как отметила Набиуллина, высокая инфляция и высокие процентные ставки.

Кроме того, в России появился новый способ сокращения персонала – "тихие увольнения". Работников не увольняют официально, а через давление создают для них такие условия, что они не имеют другого выхода, как уволиться. Это позволяет компаниям сэкономить деньги, ведь в условиях официального сокращения работодатель должен выплачивать компенсации. Также "тихое увольнение" уменьшает, в частности, юридические риски, репутационные потери.

Экономист Олег Гетман отметил, что Россия могла в течение месяца получать дополнительные доходы от продажи нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Также некоторое время она будет продолжать зарабатывать на этом. Однако, учитывая общий дефицит бюджета, в частности в период с января по март 2026 года, который уже превысил 4,5 триллиона рублей, это не улучшит ситуацию в российской экономике.