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24 Канал Новости Украины Минус 1450 окупантов, 7 танков и 2 ПВО: потери врага на 25 июля
25 июля, 06:53
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Минус 1450 окупантов, 7 танков и 2 ПВО: потери врага на 25 июля

Юлия Харченко

Российская армия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали сотни окупантов, а также уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Какова потеря России на войне?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 25 июля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 437 550 (+1 450) человек;
  • танков – 12208 (+7);
  • боевых бронированных машин – 25 011 (+11);
  • артиллерийских систем – 46 724 (+78);
  • РСЗО – 1 968 (+0);
  • средств ПВО – 1518 (+2);
  • самолетов – 439 (+0);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 426 836 (+1 596);
  • наземных робототехнических комплексов – 2023 (+17);
  • кораблей/катеров – 34 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 125 358 (+571);
  • специальной техники – 4 462 (+8);
  • крылатых ракет – 4 943 (+5).


Потери России в войне с Украиной / Инфографика Генштаба

Напомним, в ночь на 24 июля СБУ ударила по НПЗ , нефтебазам и военным объектам в России и Крыму. Украинские беспилотники одновременно атаковали несколько целей в разных регионах, усложнив работу российской ПВО.

Среди пораженных объектов – нефтеперекачивающая станция "Субханкулово" в Башкортостане, мини-НПЗ в Ульяновской и Калужской областях, а также РЛС "Небо-У" на аэродроме "Бельбек" и резервуар с топливом на аэродроме "Саки" во временно оккупированном. На нескольких объектах вспыхнули пожары.

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