"Жаль ребят": кадыровцы жалуются на разрушенные позиции после удара HIMARS

Кадыровцы продолжают "воевать" только в соцсетях. Один из таких командиров поделился в сети кадрами, на которых показал последствия успешной работы HIMARS.

Видео в сети опубликовал активист и волонтер Сергей Стерненко. После отработки украинских защитников кадыровцы даже не смогли подсчитать погибших, сообщает 24 Канал.

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Кадыровцы скулят из-за разрушенных "домов"

Видео последствий удара снимал командир кадыровцев. Он обошел территорию, на которой оккупанты устроили себе базу, и показал, что от нее осталось.

Пока герой "тикток-войск" обходил территорию, то показал по меньшей мере 5 погибших оккупантов. Однако "собратья" его волнуют не так сильно, как разрушенный "дом", в котором вместо двери - занавес для душа.

И мой дом разрушили? А почему ты не отругал их?

– жалуется кадыровец.

Впоследствии внимание все же обратили на погибших. Командир кадыровцев сказал, что ему "жаль ребят". Вместе с тем голос за кадром интересуется, кому принадлежат все вещи – командиру или погибшим. Очевидно, у него уже есть планы на них.

Кадыровец, традиционно, еще обошел с телефоном территорию "базы", разрушенную HIMARS. Он еще много говорил, спрашивал о потерях и показывал разрушенные "дома".

Командир кадыровцев показал последствия удара: смотрите видео

"Ахмат" имеет потери у Бахмута

Агенты партизанского движения "Атеш" заявили, что в окрестностях Бахмута разбили кадыровцев. По их данным, у батальона Кадырова есть десятки убитых и раненых. После такого традиционно кадыровцы начали бежать, ведь они не собираются воевать. Им по душе больше снимать видео и публиковать его в соцсетях.

Вместе с кадыровцами потери и бойцы 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, и 57-я и 72-я отдельные мотострелковые бригады.

"Будучи в заграничных отрядах и посылая россиян в мясные штурмы, они чувствовали себя хозяевами России, но как все изменилось", – говорится в сообщении "Атеш".