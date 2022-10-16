Защитники Украины обезвредили более 100 оккупантов на Запорожье и отбили атаки вблизи 8 городов

ВСУ продолжают эффективно уничтожать врага на родной земле. Стало известно, что на Запорожье защитники Украины выбили из строя более 100 оккупантов.

И хотя они не пополнили статистику потерь врага, все еще в оккупантов впереди. В то же время следует понимать, что российские бойцы продолжают лезть из всех возможных щелей. Так что защитники Украины продолжают мужественно защищать наше государство.

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Артиллерия ВСУ эффективно бьет по врагу

Как отметили в ведомстве, уже подтверждены результаты атак противника. Да, благодаря точечным ударам с артиллерии Силы обороны в Марфополе на Запорожье уничтожили вражеский склад боеприпасов. В ходе этой атаки удалось ранить более 20 российских захватчиков.

Известно, что в Токмаке в металлолом превратили 10 единиц военной техники. Там около 40 оккупантов получили ранения. А вот в Пологах – до 30 "трехсотых" врагов.

По данным Генштаба, в Каменке-Днепровской удалось уничтожить 7 единиц военной техники. Кроме того, ранения получили еще 40 российских "ванек". Оккупанты пытаются всячески скрыть реальные цифры потерь, но наши военные уточняют их, чтобы показать настоящую статистику миру.

Оккупанты продолжают лезть вперед

В Генштабе отмечают, что российские захватчики делают все возможное, чтобы удержать временно захваченные территории. Оккупанты работают над попытками хоть как-то сдерживать продвижение сил обороны на отдельных направлениях. Но и сами не оставляют намерений идти вперед. В частности, последние фиксируют на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

И несмотря на то, что оккупанты несут потери на фронте, они продолжают попытки двигаться вперед. За прошедшие сутки зафиксировали атаки в районах Торского, Спорного на Краматорском направлении, а также Берестового, Соледара, Бахмута на Бахмутском и Марьинки, Победы и Невельского на Авдеевском. Ни на одном из них врагу не удалось достичь поставленных целей.

Кроме того, российские захватчики обстреливают позиции украинских военных вдоль всей линии столкновения. Работают враги и над укреплением оборонных позиций в отдельных направлениях. Причем оккупанты не только обстреливают ВСУ, но и мирное население. А также проводят воздушную разведку. И несмотря на это, контрнаступление на ряде направлений продолжается.

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