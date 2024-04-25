Если их не остановить, то они убьют нас всех, – Зеленский о тяжести потерь людей для Украины

Владимир Зеленский рассказал о тяжести человеческих потерь для украинского общества. Он отметил, что это самая большая трагедия для наших граждан.

Однако украинский глава подчеркнул, что потери можно прекратить только остановив российскую агрессию. Об этом президент Украины рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News, передает 24 Канал.

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Зеленский сказал о трагичности потерь для Украины

Украинский глава отметил, что вопрос человеческих потерь, которое имеется в этой войне является самым сложным для него. Кроме того, глава государства отметил, что на вопрос о том, как пройти через эту трагедию и поднять моральный дух граждан, "нет настоящего ответа".

Вы не можете найти реальный ключ к тому, как чувствовать себя, как контролировать эмоции, как говорить с людьми, которые потеряли кого-то в семье. Нет такого ключа,

– объяснил Зеленский.

Глава государства отметил, что именно поэтому нет ничего хорошего в войне, вообще ничего, кроме мира. Но, по словам президента, и мир не является хорошим для всех, ведь многие понесли страшные потери.

"Сыновья, мужья, жены, и это трагедия. Дети. Дети – это потери, которые наиболее эмоциональные, и это самая большая трагедия для наших семей и для Украины. Как пройти через это? Только понимая, что если мы не остановим Россию, они убьют нас всех. Поэтому – это единственный ответ, как выжить Украине, нашим людям, нашим семьям", – отметил украинский глава.

Он также подчеркнул, что эмоционально переживать подобные потери украинским гражданам очень трудно. Именно поэтому он хочет, чтобы война закончилась. А для этого мир должен остановить Россию, ведь нам всем нужен мир.

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