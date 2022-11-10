Потеря Херсона станет унижением для Путина, – британский генерал

ВСУ активно продвигаются в Херсонской области. Британский генерал убежден, что потеря россиянами Херсона станет большим унижением для Путина и ударит по боевому духу оккупантов.

Это приведет к резкому падению морального духа оккупационной армии, заявил Ричард Ширрефф, бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО.

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Масштабное поражение для Путина

Ширрефф отметил, что Херсон был первым крупным городом, оккупированным русскими. Путин с большой помпезностью объявил, мол, там будет "Херсонская губерния". Поэтому генерал не сомневается, что это масштабное поражение Кремля.

Кроме того, украинские защитники обезопасят побережье Черного моря, когда выбьют захватчиков из Херсона.

Удар по нравственному духу

Генерал отметил, что это повлияет на моральное состояние оккупантов. Он упомянул об угнетении россиян после молниеносного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Любая форма отступления, подобная этой, резко ударит по нравственному духу россиян,

– добавил Ширрефф.

По его словам, Путин пытается "удержать как можно большую часть оккупированной Украины", чтобы сохранить возможность переговоров. Однако генерал подчеркнул, что партнеры не должны принуждать Украину к переговорам.

Какая ситуация в Херсонской области

9 ноября Суровикин и Шойгу заявили, что Россия отводит войска с правого берега Херсона.

Однако президент Владимир Зеленский заявил, что россияне могут прибегать к бегству из Херсона. В Генштабе также не подтверждают и не опровергают отступление оккупантов.

Тем временем ВСУ продолжают освобождать населенные пункты Херсонщины. В частности, уже деоккупировали Брускинское, Киселевку и Борозенское.

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