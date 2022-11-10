Це призведе до різкого падіння морального духу окупаційної армії, заявив Річард Ширрефф, колишній заступник верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО.

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Масштабна поразка для Путіна

Ширрефф зауважив, що Херсон був першим великим містом, яке окупували росіяни. Путін з великою помпезністю оголосив, мовляв, там буде "Херсонська губернія". Тому генерал не сумнівається, що це масштабна поразка для Кремля.

Крім того, українські захисники убезпечать узбережжя Чорного моря, коли виб'ють загарбників з Херсона.

Удар по моральному духу

Генерал зазначив, що це матиме значний вплив на моральний стан окупантів. Він згадав про пригнічення росіян після блискавичного контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

Будь-яка форма відступу, подібна до цієї, різко вдарить по моральному духу росіян,

– додав Ширрефф.

За його словами, Путін намагається "втримати якомога більшу частину окупованої України", аби зберегти можливість для переговорів. Однак генерал наголосив, що партнери не повинні змушувати Україну до перемовин.

Яка ситуація на Херсонщині

9 листопада Суровікін та Шойгу заявили, що Росія відводить війська з правого берега Херсонщини.

Однак президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть вдавати втечу з Херсона. У Генштабі також не підтверджують і не спростовують відступ окупантів.

Тим часом ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Херсонщини. Зокрема, вже деокупували Брускинське, Киселівку та Борозенське.

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