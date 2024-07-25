Это будет поражением Путина: в чем для него ценность Крыма

С начала войны оккупированный Крым остается под прицелом украинских сил. В результате действий наших защитников Россия понесла большие потери Черноморского флота. Был атакован Крымский мост и другие важные военные объекты врага.

В то же время для Владимира Путина полуостров имеет очень важное политическое значение, потеря Крыма означает для него потерю власти. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что Крымский полуостров ценнее для Путина, чем другие оккупированные украинские территории.

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Крым для Путина является мерилом прочности его власти. Если он не сохранит Крым и отдаст его Украине, это будет означать крах его режима и полное поражение. Несмотря на то, что другие украинские территории останутся оккупированными. Для Путина потеря власти означает потерю жизни.

Если он сохраняет полуостров под контролем России, начинает переговоры по его статусу и мир признает Крым российским, – это победа Путина,

– предположил оппозиционер.

Крым также имеет для него стратегическое значение учитывая войну, которую он развязал в Украине.

Путину нужно продемонстрировать какие-то достижения, а их нет. Сейчас Россия еще контролирует оккупированные территории, а Украина еще не получила от партнеров оружие, способное нанести поражение противнику на своей территории. Это позволит выгнать россиян из оккупированных регионов Украины, вернув их силой. Однако ситуация может кардинально измениться,

– считает Гудков.

Если на выборах президента США победит не Дональд Трамп, как рассчитывает Путин, а Камала Харрис, то помощь Украине будет продолжена. Харрис и команда Демократической партии имеют абсолютно четкую позицию по войне. Также Европа запустила работу оборонного комплекса и начала программу перевооружения. Часть оружия и техники в рамках этой программы будет в Украине.

Путин, по его мнению, видит в этом угрозу. Конечно, войну на истощение Россия может вести, но до определенного предела.

"Когда в Украине говорят о готовности к переговорам, надеюсь, что это заявления морально-политического плана о том, что Киев всегда готов к миру, но на честных и справедливых условиях. Украина – за мир, но нужно решать вопрос завершения войны в рамках международного права. В то же время переговоры Украины с Путиным – это легитимизация всех его преступлений", – подчеркнул Геннадий Гудков.