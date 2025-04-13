"Труднее всего – сказать сыну": история женщины, потерявшей на войне мужа, с которым была 15 лет

Когда война забирает того, кого любишь, это не только о потере. Это о борьбе за то, чтобы жить дальше, даже когда кажется, что мир разваливается. В рамках проекта "Жизнь после потери" 24 Канал рассказывает истории украинцев, которые из-за войны потеряли близких людей.

Алина Червоноокая потеряла на войне мужа Артема, вместе с которым прожила половину своей жизни. Однако она знает, что нельзя просто опустить руки, поэтому учится быть сильной – ради себя и ради их 10-летнего сына Семена.

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Артем был творческим человеком – рисовал и резьбу по дереву, увлекался историей и был замечательным отцом. Всегда уделял много внимания Семену. Его уважали и односельчане, и побратимы, которые до сих пор поддерживают связь с Алиной и иногда заезжают навестить.



Алина и Артем с сыном / Фото, предоставленное 24 Каналу

Алина и Артем были вместе 15 лет. Познакомились еще юными, в общей компании. Сначала дружили, а потом поняли, что хотят быть вместе. Их объединяли общие взгляды и интересы, например любовь к истории и Украине. Вместе они участвовали в Революции Достоинства, стояли на Майдане, потому что верили, что Украина должна быть свободной. С тех пор и началась их активная общественная деятельность.



Алина во время Революции Достоинства / Фото, предоставленное 24 Каналу

18 февраля 2014 года, когда началась зачистка Майдана, Артем решил ехать в Киев на помощь. Алина поехала с ним. После самого страшного дня за всю революцию – "Кровавого четверга", 20 февраля 2014 года, – когда снайперы Януковича открыли огонь по протестующим на улице Институтской в Киеве, Артем стал на баррикады, Алина отправилась в медпункт, который был возле КГГА. Так оба остались в столице до конца Революции Достоинства.



Артем во время Революции Достоинства / Фото, предоставленное 24 Каналу

Еще во времена АТО Артем хотел присоединиться к армии, но, поскольку он никогда не служил, потому что был уволен как сирота, его не взяли. Тогда как раз родился их сын, поэтому мужчина остался с семьей. После начала полномасштабного вторжения сразу записался в резерв, ведь хотел защитить самое важное в своей жизни – семью.

Артем понимал, что будет, если в наш город придут россияне. По моему мнению, именно это было движущей силой для него – он хотел остановить врага как можно дальше от его дома,

– рассказала Алина.

Последний раз будучи дома Артем процитировал жене американского писателя О. Генри: "Кто не знал бедности, любви и войны, тот не жил полноценной жизнью". И тогда добавил от себя: "Получается, что я прожил ее полноценно". Эти слова Алина выгравировала на его памятнике.

"Труднее всего было сказать сыну": о гибели мужа

30 сентября 2023 года Артем погиб во время выполнения боевого задания под Покровском в Донецкой области. Ему было 33 года. О смерти мужа родные узнали только 2 октября, когда пришло известие из военкомата.

Горе Алина переживала по-своему – позволила себе горевать и не корить себя за это. Однако и отдаться горю полностью не могла, ведь ее сын тоже проживал страшную потерю. Алина как никто другой понимала его, ведь сама потеряла отца очень рано.

Самое тяжелое – было сказать сыну, ему тогда было всего 8 лет. Я понимала, что он потерял отца, и если я сейчас превращусь в какой-то "призрак", то ребенок фактически будет сиротой. Да, мне трудно, а как ему? Поэтому я позволила себе горевать, но не превращала наш дом в часовню со свечами, портретами и черными покрывалами,

– сказала Алина.

Ей приходилось балансировать на тонкой грани – позволить себе горевать, но и держаться общего ритма жизни. Даже через силу. Например, не отвергать праздники и украсить елку на Новый год. Даже если ей не хотелось, она делала это ради сына, и это позволяло почувствовать себя живой.

Вместе с Семеном они носили траур, вместе ездили на кладбище к Артему. Много говорили, пересматривали семейные фото и видео. Через полгода Алина проконсультировалась с психологом, чтобы понимать, что они с Семеном справляются с потерей.



Алина с сыном научились поддерживать друг друга / Фото, предоставленное 24 Каналу

"Надо проживать эту боль вместе, потому что если каждый погрузится в свое горе, то мы погибнем. Если в семье есть еще кто-то, кто-то разделяет ваше горе, – пройдите этот путь бок о бок, поддерживая друг друга. Мы стараемся. Бывает, что я сдаюсь, что-то вспомню себе и плачу. Тогда сын меня поддерживает. Он обнимает меня и говорит: "Мама, я тебя понимаю". Он говорит так, потому что и я ему это говорила", – вспомнила Алина.

"Многие вещи стали неважными": о жизни после потери

Артема уже нет 1,5 года и боль от потери не уменьшается, рассказала Алина. Она остается такой же и если что-то триггерное, то будет так же больно. Но теперь Алине не так трудно, как было в начале, когда любой вопрос, слово или воспоминание об Артеме могли сделать больно.

После гибели мужа она училась жить новую жизнь, хотя бы ради сына. То, что супруги делали вдвоем, теперь Алине приходилось делать самой. И хотя так было от большой войны, изменилось то, что Артем больше никогда не сможет дать ей совет. Жизнь стала другой – будто смотришь на нее со стороны.

Когда Артем погиб, я поняла, что мне уже не на что ждать, и я полностью включилась в работу. Поняла, что на самом деле могу больше, чем я думаю. Многие вещи, из-за которых переживала раньше, стали неважными. Конечно, есть вещи, которые не решаются, но обычно от тебя они не зависят. А то, что от тебя зависит – все можно решить,

– рассказала Алина.

"Это еще не конец": как пережить потерю близкого человека

Надо просто жить и дать времени сделать свое дело – тогда "шрам" от потери близкого человека постепенно заживет, убеждена Алина. Не следует требовать от себя возвращения к привычной жизни сразу. Человек ранен, хотя рана и невидима. Она глубоко внутри, и это душевная травма, которая не менее важна и не менее болезненна, чем физическая.

Как после физического ранения, так и здесь нужно время для восстановления. Медленно, без спешки. Сначала надо дать себе время, чтобы рана начала затягиваться. Затем можно начать "разрабатывать" ее, как после ранения ноги или руки. Когда уже станет немного легче, можно начать постепенно возвращаться к привычным делам.

Сначала дышать трудно, но когда становится уже легче, то надо включаться в процесс. И потихоньку, не перегружая себя, сосредоточиться на основном – чтобы чувствовать себя живой, чтобы чувствовать, что твой путь еще не закончился. Это еще не конец. Надо продолжать жить, потому что для чего-то ты еще здесь. Для чего-то ты еще на этом свете есть. Значит, твой путь еще не закончился,

– сказала Алина.

И что важно – война не закончилась. Мы должны продолжать бороться, чтобы та цена, которую наши отважные защитники заплатили, чтобы Украина была свободной, – не стала напрасной. Алина продолжает дело своего мужа, который хотел защитить наше государство, – волонтерит и поддерживает военных.

Ее история – не только о боли утраты, но и о внутренней силе. Это история женщины, которую не сломило горе и которая продолжает жить и воспитывает сына, который будет помнить – его отец стал Героем и заплатил самую большую цену, чтобы его родные жили в независимой Украине...