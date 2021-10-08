Потерял более 12 килограммов, – Ясько показала фото тюрьмы, где находится Саакашвили
Источник:фейсбук Лизы Ясько
Вследствие голодовки, которую объявил Михаил Саакашвили, его состояние здоровья ухудшилось. Он похудел более чем на 12 килограммов.
Об этом сообщила его возлюбленная – "слуга народа" Елизавета Ясько. Несмотря на все, Саакашвили не собирается прекращать голодовку.
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"Продолжается 8 день его голодовки. К сожалению, состояние его здоровья серьезно ухудшилось. Миша потерял более 12 килограммов веса", – заверила Ясько.
Также она рассказала, что Саакашвили внимательно следит за событиями в мире. Он передал слова поддержки всем своим сторонникам.
Район, где находится Саакашвили
Возлюбленная арестованного показала, где находится Михаил Саакашвили.
"Так выглядит район колонии, где находится политический заключенный. Но никакие стены, колючая проволока и стража не сломят его духа", – убеждена Ясько.
Район, где находится Михаил Саакашвили / Фото Лизы Ясько
Арест Саакашвили: главное
- Саакашвили утром 1 октября опубликовал видеообращение. Он заявил, что вернулся на родину и находится в городе Батуми.
- Как стало известно, третий президент попал в Грузию незаконно. Он пересек границу в трейлере.
- Правоохранители сразу же арестовали политика. Его приговорили к 6 годам лишения свободы.
Текст публикации Лизы Ясько в фейсбуке:
Мой второй визит в тюрьму Рустави в Грузии.
Посетила Mikheil Saakashvili в тюрьме.
Продолжается восьмой день его голодовки: и, к сожалению, состояние его здоровья серьезно ухудшилось. Миша потерял более 12 килограммов веса.
В то же время его дух, по-прежнему на высоте: голодание прекращать не собирается!
Михаил внимательно следит за событиями в мире и передает слова поддержки всем своим поклонникам!
Сегодня по миру происходили митинги у посольств Грузии и площадях городов в поддержку Миши.
Международное сообщество продолжает высказываться об обеспокоенности и осуждает арест.
Как написали в своем заявлении депутаты Европарламента Andrius Kubilius и Rasa Jukneviciene, дело Саакашвили – политическое. Европейские консерваторы требуют освободить Михаила.
У стен Руставский тюрьмы сегодня проходит митинг в поддержку Михаила.
Представителей медиа много.
Протестующие написали на стене тюрьмы слова "ТАВИСУПЛЕБА МИША"", что означает "Свободу Михаилу! Свободу Саакашвили!".