Потерял более 12 килограммов, – Ясько показала фото тюрьмы, где находится Саакашвили

Вследствие голодовки, которую объявил Михаил Саакашвили, его состояние здоровья ухудшилось. Он похудел более чем на 12 килограммов.

Об этом сообщила его возлюбленная – "слуга народа" Елизавета Ясько. Несмотря на все, Саакашвили не собирается прекращать голодовку.

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"Продолжается 8 день его голодовки. К сожалению, состояние его здоровья серьезно ухудшилось. Миша потерял более 12 килограммов веса", – заверила Ясько.

Также она рассказала, что Саакашвили внимательно следит за событиями в мире. Он передал слова поддержки всем своим сторонникам.

Район, где находится Саакашвили

Возлюбленная арестованного показала, где находится Михаил Саакашвили.

"Так выглядит район колонии, где находится политический заключенный. Но никакие стены, колючая проволока и стража не сломят его духа", – убеждена Ясько.

Район, где находится Михаил Саакашвили / Фото Лизы Ясько

Арест Саакашвили: главное

Саакашвили утром 1 октября опубликовал видеообращение. Он заявил, что вернулся на родину и находится в городе Батуми.

Как стало известно, третий президент попал в Грузию незаконно. Он пересек границу в трейлере.

Правоохранители сразу же арестовали политика. Его приговорили к 6 годам лишения свободы.

Текст публикации Лизы Ясько в фейсбуке:

Мой второй визит в тюрьму Рустави в Грузии.

Посетила Mikheil Saakashvili в тюрьме.

Продолжается восьмой день его голодовки: и, к сожалению, состояние его здоровья серьезно ухудшилось. Миша потерял более 12 килограммов веса.

В то же время его дух, по-прежнему на высоте: голодание прекращать не собирается!

Михаил внимательно следит за событиями в мире и передает слова поддержки всем своим поклонникам!

Сегодня по миру происходили митинги у посольств Грузии и площадях городов в поддержку Миши.

Международное сообщество продолжает высказываться об обеспокоенности и осуждает арест.

Как написали в своем заявлении депутаты Европарламента Andrius Kubilius и Rasa Jukneviciene, дело Саакашвили – политическое. Европейские консерваторы требуют освободить Михаила.

У стен Руставский тюрьмы сегодня проходит митинг в поддержку Михаила.

Представителей медиа много.

Протестующие написали на стене тюрьмы слова "ТАВИСУПЛЕБА МИША"", что означает "Свободу Михаилу! Свободу Саакашвили!".