Потерю территорий нам не простит будущее поколение, – Зеленский о вероятных уступках
Владимир Зеленский подчеркнул, что потерю населения нам не простит история. Однако потерю территорий не простит будущее поколение.
В таком случае наши потомки спросят "а за что мы сражались?", сказал президент в разговоре с иностранными журналистами.
Важно Украина не может выполнить ультиматум России, для этого надо всех нас уничтожить, – Зеленский
Зеленский подчеркнул, что сегодня мы как никогда объединены. Народ стал властью, власть стала народом. Мы все знаем, кто друг, кто враг.
Стоимость компромиссов
По словам президента, если говорить о компромиссах, следует учитывать главное – их стоимость.
Я сказал, когда стал президентом, что мы не можем больше отдать ни один участок нашей земли. Мы должны сделать все, чтобы Крым и Донбасс вернулись,
– добавил Зеленский.
Он сказал, что это только вопрос времени. Также Зеленский посоветовал России не бросаться громкими фразами об ультиматумах. Это не приведет ни к какому результату. Украина не будет выполнять никакие ультиматумы. Мы только за мир, но нужен диалог. Ключевое слово – договариваться, а не выполнять чьи-то ультиматумы.
Может заинтересовать – Вечернее обращение Зеленского: