Деньгоносец Потемкин: как российский агент из Хуста избежал санкций и стал гражданином Израиля

Между российскими оппозиционерами-псевдолибералами, бывшими дипломатами-разведчиками, полковниками КГБ в отставке и другими деятелями, якобы выступающими против путинского режима, есть много общего. Все они обожают богатую жизнь, имеют недвижимость и бизнес в России, но при этом живут где-то в развитых странах и пользуются всеми благами цивилизации.

Одним из примеров таких лиц является бывший торговый представитель России в Австрии Александр Потемкин – опытный финансист, который еще во времена СССР возглавлял отдел валютных аукционов "Внешторгбанка", был заместителем председателя Центробанка России, руководил советом директоров Московской межбанковской валютной биржи, работал заместителем председателя правления "Росбанка" и даже возглавлял украинскую фондовую биржу "ПФТС". В конце своей карьеры Потемкин много лет занимал должность торгового представителя в Вене, а также, вероятно, работал на российскую разведку. Расскажем на его примере, как оккупанты используют дипломатию для собственных шпионских целей, а также как потом эти разведчики не возвращаются на болота, а мигрируют в цивилизованные страны.

Об этом редакции 24 Канала стало известно после анализа более 7 тысяч писем из его электронной почты, которая была взломана хактивистами команды "Кібер Спротив". Исследовав все переписки сторонника Путина, мы выяснили, как Потемкин годами работал ради усиления России, а с началом великой войны заявил друзьям-иностранцам, что осуждает Москву, однако при этом продолжил финансирование страны-террориста.

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Предатель Украины и оккупант фондового рынка

Начать характеристику Потемкина следует с того, что родился он не где-нибудь в Вологде, а в славном городе Хуст Закарпатской области, в семье украинки еврейского происхождения и советского военного-оккупанта.



Российский паспорт Потёмкина / Скриншот из почты рашистского деятеля

Первые 8 лет Потемкин провел в военных городках в Хусте, Стрые, Дрогобыче и Яворове, после чего переехал с семьей в захваченную Совком часть Германии.

Впрочем, в Украине российский псевдодипломат провел почти четверть своей жизни, поэтому называть его предателем вполне можно.



Города и страны, где жил и бывал Александр Потемкин / Скриншот из почты рашистского деятеля

Образование будущий путинский приспешник получил в известном своей подготовкой дипломатов-шпионов вузе – Московском государственном университете, после чего пошел работать по специальности. Деятельность Потемкина вплоть до 2010 года вряд ли может быть интересна в контексте преступных схем России и ее вмешательства в украинские дела. Впрочем, именно 13 лет назад финансиста и одного из создателей ММВБ отправили возглавлять наблюдательный совет украинской фондовой биржи ПФТС.

На тот момент россияне владели фактически контрольным пакетом акций отечественного организатора торговли ценными бумагами, а также имели акции второй площадки – "Украинской биржи". Впоследствии в России произошло объединение двух компаний, а фактически владеть двумя аналогичными проектами в нашей стране стало нецелесообразно.

Согласно одному из ведущих украинских финансовых экспертов, деятельность рашистов на украинском фондовом рынке была связана исключительно с попытками вести бизнес и зарабатывать деньги. Но так или иначе само присутствие будущих захватчиков и причастность их к любой деятельности точно нельзя назвать чем-то хорошим. Даже если речь идет о годах до начала агрессии.

Так, Потемкин и другие 7 россиян, входивших в наблюдательный совет ПФТС, пытались добиться поглощения торговой системы "Украинской биржей". При этом есть свидетельства, что мнения украинских миноритарных акционеров и нашего государства их вообще не волновали.

Понятно, что в 2014 году рашистам так или иначе пришлось сворачивать удочки и распродавать акции украинских бирж. Однако последствия их присутствия на этом рынке были достаточно длительными. Так, когда в 2018 году Киев ввел санкции в отношении Московской биржи, под запретом оказалось программное обеспечение, которым пользовались в Украине. Быстро заменить ПО было просто невозможно, а переход на дешевые платформы плохого качества мог отбросить развитие всего фондового рынка на несколько лет назад, но страдали от этой проблемы вовсе не оккупанты, а украинские собственники бирж.

Словом, инвестиции россиян в наш рынок ценных бумаг, а также экспансии таких вот Потемкиных принесли нам большие убытки и проблемы.

Сам финансист прекратил свою работу в ПФТС в 2015 году, а с должности председателя наблюдательного совета пошел на повышение, став руководителем торгового представительства России в Австрии.

Однако некоторые связи с украинской биржей у него еще оставались. Дело в том, что параллельно с работой над оккупацией нашего фондового рынка Потемкин еще и активно занимался собственным обогащением. Как и в России, в Украине он скупал ценные бумаги. Среди инвестиций, в которые вложился деятель, была и ПФТС. Однако впоследствии выяснилось, что владеть акциями украинской биржи ему нельзя. Чтобы продать бумаги, рашисту пришлось выписывать доверенность на свою сестру Галину Демух. Благо, родственница такого видного деятеля жила не где-нибудь в Москве, а в ненавистном оккупантам Киеве.



Доверенность на акции украинской биржи ПФТС / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

Почему украинские правоохранители не лишили российского псевдодипломата акций – вопрос риторический. Однако, как оказалось, получить деньги за проданные в 2016 году бумаги Потемкин либо не смог, либо сделал это со сложностями. Ради желанных 35 960 гривен на своем банковском счету в "дочке" российского ВТБ в Украине, российский торгпред писал самому руководителю наблюдательного совета всего финансового учреждения Сергею Дубинину. Мол, спасите 1332 доллара, а то соглашение похоже на спекулятивное, и сестру заставляют выполнять украинские законы.



Обращение Потемкина к руководителю российского ВТБ Сергею Дубинину / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

Смогла ли госпожа Демух вернуть брату деньги, установить невозможно. Однако он точно может приехать в Киев и попытаться сделать это самостоятельно. Благо на границе сможет воспользоваться не паспортом с двуглавой курицей, а предъявить документы гражданина Израиля.

Торгпред-разведчик

Что касается работы в торговом представительстве России, она касалась в основном попыток привлечь инвестиции и усилить сотрудничество между странами. Потемкин контактировал с местными политиками, всячески помогал рашистским компаниям, работавшим в Австрии, и пытаясь сделать так, чтобы экономика этой страны была максимально привязана к Москве.



Список российских компаний, работавших в Австрии / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

Надо отметить, что действовал Потемкин достаточно осторожно, и никакой прямой переписки со своим руководством из службы внешней разведки в его почте не было. Тем не менее, тактика использования рашистами дипломатов в качестве шпионов ярко свидетельствует о том, что торгпред просто не мог не быть шпионом.

По словам бывшего министра внешних дел Украины и руководителя Центра исследования России Владимира Огрызко, во все времена 75–80% состава российских иностранных дипломатических или других учреждений являются кадровыми работниками спецслужб Москвы.

Это общеизвестная истина. Почти все работники консульств и посольств, всевозможных "Россотрудничеств", а также так называемых СМИ – штатные работники ГРУ, СВР и других учреждений. Это же касается и торговых миссий, являющихся обычными "шпионскими гнездами" Кремля,

– подчеркнул дипломат в комментарии для 24 Канала.

Благодаря работе торгпреда и контактам посольства России Вена вплоть до 2020 года воздерживалась от депортации российских шпионов, Себастьян Курц постоянно настаивал на сохранении хороших отношений с Москвой, а подруга Путина Карин Кнайсль вообще была чуть ли не прямым агентом Кремля.

Сам Потемкин вместе с многочисленными коллегами собирал информацию об антироссийских санкциях и пытался минимизировать их влияние под предлогом того, что "они мешают Австрии".



Потемкин собирал информацию о том, как антироссийские санкции влияют на Австрию / Письмо рашиста от 2015 года

Параллельно с этой рутинной работой Потемкин организовывал размещение в дипломатических квартирах различных связанных с Россией пропагандистов, псевдополитологов и разведчиков. Так, в 2019-м он заселил в гостевом жилье торгового представительства преподавательницу кафедры международной безопасности МГУ и автора многих псевдонаучных статей о стратегической стабильности и глобальной безопасности Ольгу Нарышкину, а также ее мужа Андрея, управляющего директором ООО "РГ Консалтинг" в холдинге Росгеология.



Просьба о предоставлении жилья Нарышкиным и компании / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

Вместе с Нарышкиными Вену посетила также семья Давида Оганезова, вице-президента подсанкционного Российского экспортного центра.



Паспорт Давида Оганезова / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

Того же, что отвечает за координацию деятельности торговых представительств России за рубежом, а также занимается организацией наполнения бюджета страны-террориста за счет обхода экономических санкций. Но сам при этом ни в одном "черном списке" не находится.



Оганезов – куратор почти всего российского экспорта / Фото из российских псевдоСМИ

Есть информация о том, что деятельность Потемкина и его коллег по торгпредству, наверное, не ограничивалась исключительно лоббированием российского бизнеса, но и была связана с выстраиванием агентурной сети, однако для попадания рашиста под санкции должно быть вполне достаточно и просто усиления взаимодействия между Россией и Европой. Ведь каждая российская компания в Австрии или Германии, как любая инвестиция в болотные корпорации, является оружием Кремля. Тот же Raiffeisen Bank, который так удачно интегрировался в Россию при поддержке путинского режима, в настоящее время полным ходом финансирует убийства детей, но получает сверхприбыли и мечтает продолжать бизнес. А что если вопрос не только в алчности, но и влиянии на руководство банка со стороны каких-то торгпредов, послов или других "дипломатов"?

Смена гражданства как решение всех проблем

В должности торгового представителя России Потемкин пробыл до конца апреля 2021 года, после чего он много путешествовал и отдыхал, посещал оперу и продолжал инвестировать в ценные бумаги на московской бирже.



Приказ об освобождении Потемкина от должности торгового представителя России в Австрии / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

Однако за несколько дней до полномасштабного вторжения, когда запахло жареным, экс-торгпред "вдруг" вспомнил о своих еврейских корнях и стал интересоваться как стать репатриантом.

Намерения деятеля вполне понятны: поддерживать свой богемный образ жизни, управлять своей недвижимостью в Германии и не иметь возможности пользоваться банковскими счетами в условиях санкций Потемкин желания не имел. Получив израильский паспорт, россиянин мог с легкостью пользоваться им при необходимости, свободно передвигаться по цивилизованным странам и юридически отмежевываться от своих связей с Москвой.



Список документов для подачи заявки на репатриацию представлен за 5 дней до полномасштабного вторжения / Скриншот из почты Александра Потемкина

В марте же 2022 года рашист вместе со своей женой, дочерью и внуками спокойно эмигрировал в Израиль, где арендовал жилье в Хайфе. Своих сестру и маму финансист-разведчик вывез из Украины и заселил в собственную квартиру в Баварском Гармиш-Партенкирхене. Немцам, которые помогли родственникам обосноваться в Германии, Потемкин писал:

Конечно, я категорически против этой страшной войны России против Украины. Поэтому в марте этого года мы с Татьяной эмигрировали из Россииї в Израиль, где уже можно получить местное гражданство. Сейчас мы пребываем в Хайфе, Израиль, но надеемся увидеть вас в Гармише в этом году.



Переобувание в воздухе, когда всю жизнь работаешь на Россию, а после полномасштабного вторжения вдруг осуждаешь войну в общении с европейцами / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

Понятно, что с еврейскими корнями у влиятельного российского экс-дипломата не возникло никаких проблем с легализацией в Израиле. Ему быстро предоставили документы о репатриации, а впоследствии – и полноценное гражданство.



Израильские документы Потемкина и его жены / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

Впрочем, с паспортом некоторые проблемы все же возникли, ведь Потемкин, подав все документы, просто на несколько месяцев вернулся в "ненавистную" Москву. А когда он снова прилетел в Хайфу, сразу начал жаловаться куратору на задержки с выплатами и отсутствие субсидий, потому что "бедные репатрианты нуждаются в поддержке".



Жалоба куратору от "бедного" финансиста / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

Понятно, что "патриот Израиля" очень быстро забывает о существовании этого паспорта, когда речь идет, например, о недвижимости или деньгах на болотах. Так, в просьбе прописать свою дочь в Москве на Зоологической улице, 22, Потемкин пишет о себе и родственнице как о гражданах России.



Заявление о прописке дочери Потемкина, где нет ни слова об израильском гражданстве / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

Конечно, к моменту подачи этого документа, как сам экс-торгпред, так и его дочь уже имели израильские паспорта.



Документы гражданки Израиля Ольги Потемкиной / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

Когда же нужно посетить, скажем, Германию, Потемкин снова "переобувается" и становится израильтянином – россиян ведь в цивилизованные страны не пускают.



Билет Потемкина на рейс из Тель-Авива в Мюнхен и обратно / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

Более того, у россиянина с двойным гражданством нет никаких проблем с банковскими услугами. Ведь, во-первых, в сентябре 2022-го он стал клиентом Raiffeisen Bank.



Счет Потемкина в Raiffeisen bank / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

Во-вторых, Израиль с удовольствием пропускает платежи в рублях по меньшей мере через сервис "Золотая корона".



Квитанция о переводе 100 742 рублей из России в Израиль / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

У Потемкина все хорошо

Так что, как можно увидеть, никаких серьезных проблем у россиянина, всю свою жизнь положившего на укрепление страны-агрессора, а также на ее экспансию в разные страны Европы, просто не существует.

Сколько бы он ни рассказывал своим европейским друзьям о неподдержке войны, как бы ни скрывался за двойным гражданством, инвестировать в экономику государства-террориста он не прекращал ни на минуту. Он скупает ценные бумаги на российском фондовом рынке, платит счета за коммуналку и всячески поддерживает войну по меньшей мере посредством уплаты налогов на сотни тысяч рублей.



Билеты об уплате налогов в казначейство России за июль 2022 года | Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

У Потемкина есть недвижимость в России, его сына не отправят умирать в Украину, а сам он получает пенсию, помощь от Израиля, катается на дорогих машинах и кайфует в любимой опере в тот момент, когда рашистские ракеты летят в многоэтажки с гражданскими людьми.

Каждый вечер предатель Украины разблокирует свой айфон, читает "иноагентское" псевдоСМИ РБК, и покупает, скажем, облигации федерального займа, чтобы помочь путинскому государству воевать. Благо, Raiffeisen Bank за покупку таких бумаг даже брокерскую комиссию не берет, потому что заботится о поддержке экономики страны-террориста. Ведь если бензоколонка умрет или не сможет вести боевые действия, доходы австрийского финучреждения существенно сократятся.



Raiffeisen Bank очень заботится о российской экономике и готов всячески ее поддерживать / Скриншот из почты рашиста Александра Потемкина

А на полученные от договоров проценты деятель купит внучку Сясе (так ласково в его семье называют семилетнего мальчика) игрушечный пистолет, ласково потрепает его по голове и расскажет какую-нибудь басню о великой России.

Сколько еще разбрелось по всему миру таких деньгоносцев Потемкиных, которые делали все для того, чтобы Москва имела возможность вести захватнические войны. Но ведь они осуждают агрессию только где-то за границей, когда им это нужно, ведут бизнес в самой России, и пользуются при этом всеми благами цивилизации, потому что, к сожалению, есть страны, которые выдают таким лицам паспорта. И говорится далеко не только об Израиле.