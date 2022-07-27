Потом будут это вывозить, – Подоляк о тысячах могил российских солдат в Крыму

В Крыму планируется похоронить тысячи российских захватчиков. Когда Украина освободит полуостров, то россия обязательно заберет всех "200-ых" оккупантов к себе домой.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Так он отреагировал на требование гауляйтера Крыма сергея аксенова вырыть 30 тысяч могил и обеспечить 100 тысяч койкомест в больницах для оккупантов.

Подоляк убежден, что конкуренция за рынки сбыта с Украиной – одна из причин войны

Подоляк отмечает, что Аксенов – это самозванец и уголовный правонарушитель, который должен отвечать за узурпацию власти перед украинским судом. Даже если после его "распоряжения" и похоронят тысячи оккупантов в Крыму, то потом россия будет вынуждена забрать их всех к себе домой.

Это опять-таки фантастически звучит. Они будут выкапывать 30 тысяч могил. Потом, правда, придется им вывозить все это. Нам эти люди не нужны на нашей земле. Они для нас – никто, – подчеркивает Подоляк.

Скрытая мобилизация продолжается в россии еще с 1 апреля

России постоянно не хватает "пушечного мяса" для войны против Украины. Поэтому они пытаются активно набирать людей: обычно ищут кандидатов в депрессивных городах, где у людей нет работы, и они готовы за деньги ехать умирать в Украину. Такая же ситуация у частных военных компаний. Они дошли до того, что набирают даже "зеков".

Подоляк вспоминает, как россия грозилась захватить все за 3 дня. И ожидали потери в пределах 400 военных, а затем и 4 тысяч. А теперь оккупанты готовят койкоместа в больницах и могилы на сотни тысяч человек.

Вот такая страна. И они сотни тысяч людей готовы похоронить. Но ради чего? А эти зомби-семьи, которые не задают вопросов и покупают "Ладу"... Вы понимаете, какой эмоциональный уровень у россии? Эти родители покупают машину и даже не задают вопрос – а за что именно ребенок погиб в Украине? – говорит Подоляк.

Смотрите стрим Соляр с Подоляком на ютубе 24 канала

Добавим, Михаил Подоляк подчеркнул, что Вооруженные Силы продолжают постепенно освобождать Херсонщину от российских захватчиков. Сейчас никаких переговоров с Россией о прекращении огня не будет.