Потому что "осудили оккупацию": Путин продлил санкции против Запада

Владимир Путин продлил на целый 2022 год экономические санкции для Запада. Речь идет о поставке продукции из стран, которые ввели или поддержали ограничения против России.

Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. В документе указано, что санкции продлевают с 1 января до 31 декабря 2022 года.

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Кремлевские санкции еще с 2014 года

Контрсанкции от страны-агрессора стали ответом на ограничения стран Запада в отношении России. Зарубежные санкции начались после оккупации Крыма Россией. Кремль начал вводить эмбарго для разных стран постепенно:

с 2014 года – в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии;

с 2015 года – относительно Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории;

с 2016 года – по Украине;

с 2020 года – по Великобритании.

Эмбарго – торгово-экономические ограничения. Наложение государством запрета на импорт и экспорт золота, иностранной валюты, оружия и отдельных товаров.

Кроме того, в России введены правила, согласно которым транзит продукции из санкционных стран возможен в несколько условий. Только при использовании пломб ГЛОНАСС, а также учетных талонов у водителей.

Ввоз товаров запрещали ежегодно

Изначально ограничения вводили на 1 год. В 2015 году их продлили до августа 2016 года, в июне 2016 года до конца 2017 года, а затем продолжение стало ежегодным.

В список запрещенных для ввоза в Россию товаров попали:

мясо;

рыба;

овощи;

фрукты;

орехи;

молочные продукты.

С октября 2017 года еще добавились живые свиньи, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и животное масло и жир.

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