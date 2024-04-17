Например, ОАЭ, куда переехал сын мэра российского Орска Николай Козупица, накрыли страшные ливни. Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман сказал 24 Каналу, что Дубай стал центром российской коррупционной эмиграции.

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"Эмиграция" в ОАЭ

Семья мэра Орска Василия Козупицы выехала из России осенью 2022 года – после объявления там частичной мобилизации и год проживала в Саудовской Аравии. Незадолго до затопления родного города сын Козупицы переехал в Дубай и приобрел там квартиру.

Отец уже прокомментировал "вынужденную" эмиграцию сына. Козупица жалуется о "тяжелых условиях" жизни в ОАЭ, мол, жизнь там тоже не мед – очень жарко и очень сложный климат.

Он (сын мэра Орска – 24 Канал) взял на себя "тяжелую" миссию – пострадать немного за родину на чужой земле. Интересно, что Козупица сказал будто его сын работает в Саудовской Аравии, но живет в Дубае. Он, видимо, не в курсе, что это совершенно разные страны,

– сказал социолог из Германии.

Вряд ли Николай вообще где-то работает. Скорее всего, он как большинство ему подобных проживает жизнь, тратя деньги, которые в России наворовал его папаша.

Если в европейских столицах находятся российские оппозиционеры, то в Дубае жирные му*аки, которые умудряются воровать в России и тратить жизнь в ОАЭ,

– отметил Эйдман.

Кормят обещаниями

Однако не только у сына мэра Орска улучшилась жизнь и увеличилось состояние. В частности, жена главы МЧС прекрасно справляется с семейным бизнесом и гораздо лучше, чем ее муж – с наводнением. Выручка ее строительной фирмы увеличилась в 8 раз после того, как Александр Куренков – бывший охранник Владимира Путина – возглавил министерство.

У них там совсем другие понятия наводнения. Государственные финансовые потоки выходят из берегов, которые идут в их карманы. Они с этими потопами не успевают бороться. Поэтому им точно не до дамб и рек,

– высмеял успехи жены главы МЧС политолог из Германии.

Все это видят жители Оренбургской области и еще десятка регионов, которые уже страдают от наводнения. Большинство из них возмущаются и угрожают, мол, если им никто не поможет, то они возьмут вилы и пойдут выносить Путина. Однако все это пустые слова, ведь на самом деле никто этого не будет делать.

Если бы даже кто-то и пошел бы, то их росгвардия, ФСБ, МВД и куча других силовых структур быстро заметет и посадит. Максимум на что они способны – собраться на площадях и побубонить. Потом начнут просить Путина о помощи, а он скажет, чтобы лучше шли бы воевать и зарабатывать деньги. Такой диалог между народом и властью,

– добавил Эйдман.

В течение этой недели мы видим только забрасывание деньгами или обещаниями. На днях Путин подписал два закона о списании кредитов и процентов по кредитным ставкам семьям и участникам так называемой "сво". Теперь в России запрещено год увольнять жен мобилизованных. Кроме этого, семьи российских солдат могут не платить коммунальные услуги.

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