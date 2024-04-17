Наприклад, ОАЕ, куди переїхав син мера російського Орська Ніколай Козупіца, накрили страшні зливи. Політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман сказав 24 Каналу, що Дубай став центром російської корупційної еміграції.

Дивіться також Не збирається втручатися: чому Путін не поїхав у затоплені області Росії

"Еміграція" в ОАЕ

Родина мера Орська Васілія Козупіци виїхав з Росії восени 2022 року – після оголошення там часткової мобілізації та рік проживала в Саудівській Аравії. Незадовго до затоплення рідного міста син Козупіци переїхав у Дубай та придбав там квартиру.

Батько вже прокоментував "вимушену" еміграцію сина. Козупіца бідкається про "тяжкі умови" життя в ОАЕ, мовляв, життя там теж не мед – дуже спекотно і дуже складний клімат.

Він (син мера Орська – 24 Канал) взяв на себе "важку" місію – постраждати трохи за батьківщину на чужій землі. Цікаво, що Козупіца сказав буцімто його син працює в Саудівській Аравії, але живе в Дубаї. Він, мабуть, не в курсі, що це абсолютно різні країни,

– мовив соціолог із Німеччини.

Навряд чи Ніколай взагалі десь працює. Найімовірніше, він як більшість йому подібних проживає життя, витрачаючи гроші, які у Росії накрав його папаша.

Якщо в європейських столицях перебувають російські опозиціонери, то в Дубаї жирні му*аки, які примудрятися красти у Росії й марнувати життя в ОАЕ,

– зазначив Ейдман.

Годують обіцянками

Проте не тільки у сина мера Орська покращилося життя та збільшилися статки. Зокрема, дружина голови МЧС чудово справляється з сімейним бізнесом й набагато краще, ніж її чоловік – з повінню. Виторг її будівельної фірми збільшився у 8 разів після того, як Александр Куренков – колишній охоронець Владіміра Путіна – очолив міністерство.

У них там зовсім інші поняття повені. Державні фінансові потоки виходять з берегів, які йдуть у їхні кишені. Вони з цими потопами не встигають боротися. Тому їм точно не до дамб і річок,

– висміяв успіхи дружини голови МЧС політолог із Німеччини.

Все це бачать мешканці Оренбурзької області й ще десятка регіонів, які вже страждають від повені. Більшість з них обурюються і погрожують, мовляв, якщо їм ніхто не допоможе, то вони візьмуть вили й підуть виносити Путіна. Однак все це пусті слова, адже насправді ніхто цього не робитиме.

Якби навіть хтось і пішов би, то їх росгвардія, ФСБ, МВД і купа інших силових структур швидко замете й посадить. Максимум на що вони здатні – зібратися на площах й побубоніти. Потім почнуть просити Путіна про допомогу, а він скаже, щоб краще йшли б воювати й заробляти гроші. Такий діалог між народом і владою,

– додав Ейдман.

Протягом цього тижня ми бачимо тільки закидання грошима або обіцянками. Днями Путін підписав два закони про списання кредитів й відсотків по кредитних ставках сім'ям й учасникам так званої "сво". Тепер у Росії заборонено рік звільняти дружин мобілізованих. Крім цього, родини російських солдатів можуть не сплачувати комунальні послуги.

Реакція влади на потоп: останні новини