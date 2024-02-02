Угрожал морской охране еще в 2014 году: в ГПСУ отреагировали на потопление "Ивановца"
Источник:ГПСУ
Главное управление разведки 1 февраля сообщило о затоплении очередного российского корабля. Пограничники же рассказали, что в 2014 году он уже угрожал украинской морской охране.
В ГПСУ поблагодарили собратьев из ГУР МО за то, что восстановили историческую справедливость. Там также отметили, что затопленный “Ивановец” в 2014 году уже встречался с нашей Морской охраной.
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Пограничники показали архивное фото
"Ивановец" встретился с катером Морской охраны в Балаклавской бухте в феврале 2014 года. Он был вооружен противокорабельными ракетами и угрожал небольшому катеру Морской охраны.
А пограничный катер, хоть и малый, но излучает непокорность и уверенность, что все будет Украина, – отметили в ГПСУ.
На фото действительно контраст между судами поражает.
"Ивановец" угрожал украинскому кораблю
Гуменюк прокомментировала потопление "Ивановца"
- Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что в России до сих пор продолжается поисково-спасательная операция на месте потопления "Ивановца". Поэтому, по ее словам, пока мы не можем говорить о результатах работы наших разведчиков.
- Гуменюк отметила, что рано или поздно информация о потерях врага все равно появится. Она сказала, что ориентироваться нужно на 40 единиц личного состава, ведь корабль находился на боевом дежурстве.
- По словам пресс-секретаря, дежурство в западной части оккупированного полуострова опасное для врага.