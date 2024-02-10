Отметим, что украинские войска потопить "Москву" еще в апреле 2022 года. Уголовное дело прекращено еще 20 декабря 2023 года, однако до пострадавших сообщение дошло только в феврале.

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Дело остановили

Отец погибшего на крейсере "Москва" матроса Дмитрий Шкребец в соцсетях рассказал, что следственный комитет России приостановил дело о затоплении корабля. Основанием правоохранители определили то, что "подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия или место его нахождения не установлено по другим причинам".

Дмитрий Шкребец проходил по делу как потерпевший, однако не собирается обжаловать решение. Он отметил, что ему "абсолютно понятны причины его принятия и тяжелые обстоятельства того, что произошло". Как пояснил отец матроса, дело могут восстановить, если виновных поймает следственный комитет.

При этом Шкребец отметил, что есть виновные "другой категории", которые находятся в России. Они не являются участниками уголовного дела – человек понимает, почему так произошло. Это, по его словам, "те, которые своими действиями, а другие – бездействием и некомпетентностью создали условия для события с крейсером "Москва", допустили потерю флагмана и моряков".

Что известно о затоплении