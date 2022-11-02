Потрясающий результат: Воздушные силы сбили 12 из 13 запущенных "шахидов"

Воздушные силы научились умело сбивать иранские дроны-камикадзе. В ночь на 2 ноября враг пытался атаковать Украину беспилотниками с восточного направления.

Однако планы противника сломались о настойчивость и ловкость украинских защитников. ВСУ сбили практически все дроны оккупантов.

Читайте также "Мопед не мой": чем опасны Shahed-136 и как в России они стали "Геранью"

Почти все беспилотники удалось обезвредить в воздухе

В Воздушных силах сообщили, что ночью подразделениям ВСУ удалось отразить атаку врага на восточном направлении. С 1 на 2 ноября оккупанты выпустили по Украине 13 дронов-камикадзе "Shahed-136".

12 из 13 иранских беспилотников были уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях страны. С 6 "шахидами" расправились зенитно-ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы.

Еще 6 – сбили бойцы воздушного командования "Центр". Они привлекли истребительную авиацию, подразделения зенитных ракетных войск, группы Сухопутных войск и силы ТрО.

Обратите внимание Россия падает в пропасть зависимости от Ирана: в ISW о новых поставках оружия

Более 85% дронов-камикадзе сбивают ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поделился с 24 каналом информацией об успехах в уничтожении "шахидов". По его словам, украинские защитники должны были быстро научиться эффективно сбивать иранские дроны.

информацией об успехах в уничтожении "шахидов". По его словам, украинские защитники должны были быстро научиться эффективно сбивать иранские дроны. ВСУ успешно справились с этой задачей за относительно небольшой промежуток времени. Сложность заключалась в том, что враг постоянно прокладывал новые маршруты для запуска беспилотников и делал это в ночное время, когда была плохая видимость.

Однако, несмотря на трудности, ВСУ каждый день становятся более ловкими в сбивании "Shahed-136". По официальным данным, удалось сбить уже более 300 иранских беспилотников.

Юрий Игнат отмечает, что хотя украинские войска сбивают более 85% дронов, расслабляться пока не стоит. У россиян еще очень много дронов-камикадзе, которыми они будут пытаться терроризировать украинский народ.

К теме – Украинцы в США собирают на дроны для ВСУ: смотрите видео