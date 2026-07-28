Но в последние недели он стал более оптимистично оценивать Киев и лично украинского президента. По словам собеседников, Трампа поразили устойчивость Украины, удары вглубь территории России и стремительное развитие украинской дроновой индустрии.
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"Потрясен успехами": в WSJ рассказали, как Трамп увлекается Украиной и ее беспилотниками
Трамп считает Зеленского "победителем" на фоне украинских ударов по России. А еще больше года президент США в частных разговорах настаивал, что Украина проигрывает войну.