Про це пише The Wall Street Journal.

Останніми тижнями Трамп став оптимістичніше оцінювати Київ та особисто українського президента.

За словами співрозмовників видання, главу США вразили стійкість України, удари вглиб території Росії та стрімкий розвиток української дронової індустрії.

Трамп любить переможців, а Зеленський у його сприйнятті дедалі більше схожий на переможця,

– зазначив високопосадовець адміністрації.

На зміну ставлення Трампа вплинули також зустрічі президентів, зусилля європейських лідерів та американських республіканців.

На тлі цього США розглядають можливість ліцензувати виробництво ракет для Patriot в Україні та налагодити спільне виробництво безпілотників.

Тим часом Путіна американський президент став значно гірше оцінювати.