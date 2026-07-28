Коли саме відбудеться зустріч, стало відомо з графіка Дональда Трампа.

Коли почнеться зустріч Зеленського і Трампа?

Зустріч президентів України та США відбудеться 28 липня о 16:30 за київським часом.

Зазначається, що переговори традиційно проходитимуть в Овальному кабінеті.

Спілкуватимуться президенти за зачиненими дверима у присутності лише обмеженого кола акредитованих ЗМІ.

За півтори години Трамп уже матиме зустріч із прем'єром Ізраїлю Нетаньягу, а опісля – усі вирушать на церемонію прощання із померлим сенатором Ліндсі Гремом.

До слова, видання CNN поспілкувалося із чиновником Білого дому, який повідомив, що головною темою переговорів Зеленського та Трампа стане поточний мирний процес між Росією та Україною.

Цей співрозмовник, коментуючи майбутню зустріч лідерів, наголосив, що настав час покласти край війні.

Також раніше Володимир Зеленський зазначав, що говоритиме із Трампом про ППО, зокрема ракети PAC-2 і PAC-3 до ЗРК Patriot, а ще – про домовленості та у якому форматі працюватиме далі наша країна із США.