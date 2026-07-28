Когда именно состоится встреча, стало известно из графика Дональда Трампа .

Когда начнется встреча Зеленского и Трампа?

Встреча президентов Украины и США состоится 28 июля в 16.30 по киевскому времени.

Отмечается, что переговоры будут традиционно проходить в Овальном кабинете.

Будут общаться президенты за закрытыми дверями в присутствии только ограниченного круга аккредитованных СМИ.

Через полтора часа Трамп уже встретится с премьером Израиля Нетаньяху, а после – все отправятся на церемонию прощания с умершим сенатором Линдси Грэмом.

Кстати, издание CNN пообщалось с чиновником Белого дома, который сообщил, что главной темой переговоров Зеленского и Трампа станет текущий мирный процесс между Россией и Украиной.

Этот собеседник, комментируя предстоящую встречу лидеров, подчеркнул, что пора положить конец войне .

Также ранее Владимир Зеленский отмечал, что будет говорить с Трампом о ПВО , в частности ракеты PAC-2 и PAC-3 к ЗРК Patriot, а еще – о договоренностях и в каком формате будет работать наша страна из США.