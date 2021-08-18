Поваленные деревья и сорванные рекламные щиты: в Винницкой области непогода натворила бед

18 августа 2021 , 16:04
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Источник:

ГСЧС

В Винницкой области 17 августа бушевал шквальный ветер. Непогода наделала бед. Например, в некоторых районах повалило десятки деревьев.

В селе Заможне Жмеринского района дерево упало на проезжую часть дороги. Спасателям пришлось разрезать его, чтобы убрать ветви с пути.

Кстати Хмельницкий накрыл сильный ливень: пешеходы брели по воде – фото, видео

Как боролись с последствиями непогоды

Кроме того, чрезвычайники вечером 17 августа убрали 13 деревьев. В частности, на нескольких улицах Жмеринки. Пришлось также сняли поврежденный ветром рекламный баннер на уровне второго этажа. Дело в том, что он мог оборвать линии электропередач.


Спасатели убирают деревья / Фото ГСЧС

Бойцы ГСЧС ликвидировали последствия непогоды еще в Хмельницком, Жмеринском и Могилев-Подольском районах. В общем привлекли 56 спасателей и 14 машин.


Ликвидация последствий непогоды / Фото ГСЧС


Деревья пришлось распилить / Фото ГСЧС

Непогода накрыла не только Винницкую область

  • 17 августа также сильный ливень накрыл Хмельницкий. Город "поплыл" настолько, что люди брели по колено в воде. Более того, ветер валил деревья, а улицы засыпал град.
  • В Черновицкой области 17 августа люди стали свидетелями мощного урагана. Ветер ломал деревья, как спички.
  • Во Львове утром 17 августа люди могли увидеть уникальное зрелище – облако "грозовой воротник". Оно накрыло город и вызвало очередную непогоду.

Автор: Ольга Музика