Поваленные деревья и сорванные рекламные щиты: в Винницкой области непогода натворила бед

В Винницкой области 17 августа бушевал шквальный ветер. Непогода наделала бед. Например, в некоторых районах повалило десятки деревьев.

В селе Заможне Жмеринского района дерево упало на проезжую часть дороги. Спасателям пришлось разрезать его, чтобы убрать ветви с пути.

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Как боролись с последствиями непогоды

Кроме того, чрезвычайники вечером 17 августа убрали 13 деревьев. В частности, на нескольких улицах Жмеринки. Пришлось также сняли поврежденный ветром рекламный баннер на уровне второго этажа. Дело в том, что он мог оборвать линии электропередач.



Спасатели убирают деревья / Фото ГСЧС

Бойцы ГСЧС ликвидировали последствия непогоды еще в Хмельницком, Жмеринском и Могилев-Подольском районах. В общем привлекли 56 спасателей и 14 машин.



Ликвидация последствий непогоды / Фото ГСЧС



Деревья пришлось распилить / Фото ГСЧС

Непогода накрыла не только Винницкую область