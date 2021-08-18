Поваленные деревья и сорванные рекламные щиты: в Винницкой области непогода натворила бед
Источник:ГСЧС
В Винницкой области 17 августа бушевал шквальный ветер. Непогода наделала бед. Например, в некоторых районах повалило десятки деревьев.
В селе Заможне Жмеринского района дерево упало на проезжую часть дороги. Спасателям пришлось разрезать его, чтобы убрать ветви с пути.
Кстати Хмельницкий накрыл сильный ливень: пешеходы брели по воде – фото, видео
Как боролись с последствиями непогоды
Кроме того, чрезвычайники вечером 17 августа убрали 13 деревьев. В частности, на нескольких улицах Жмеринки. Пришлось также сняли поврежденный ветром рекламный баннер на уровне второго этажа. Дело в том, что он мог оборвать линии электропередач.
Спасатели убирают деревья / Фото ГСЧС
Бойцы ГСЧС ликвидировали последствия непогоды еще в Хмельницком, Жмеринском и Могилев-Подольском районах. В общем привлекли 56 спасателей и 14 машин.
Ликвидация последствий непогоды / Фото ГСЧС
Деревья пришлось распилить / Фото ГСЧС
Непогода накрыла не только Винницкую область
- 17 августа также сильный ливень накрыл Хмельницкий. Город "поплыл" настолько, что люди брели по колено в воде. Более того, ветер валил деревья, а улицы засыпал град.
- В Черновицкой области 17 августа люди стали свидетелями мощного урагана. Ветер ломал деревья, как спички.
- Во Львове утром 17 августа люди могли увидеть уникальное зрелище – облако "грозовой воротник". Оно накрыло город и вызвало очередную непогоду.