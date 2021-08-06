Обесточенные улицы и сорванные крыши: непогода накрыла Полтавскую область

В Полтаве 6 августа пронесся сильный ливень со шквальным ветром. Ветер поломал деревья и повредил автомобили.

Непогода пронеслась в городе и коснулась области вечером 6 августа. Из-за этого некоторые дома остались без света.

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Непогода накрыла Полтаву

Непогода в городе начала бушевать ориентировочно в 17 часов – начался сильный дождь и ветер. Порывы шквального ветра поломали деревья и обесточили несколько домов в центре города.

Ветер и ливень бушевали также в Полтавской области. В частности из-за поваленных деревьев на части трассы Киев – Харьков образовались пробки.

Телестудия "Лубны" сообщила, что в городе дерево попало людям на балкон, разбив окно.

Непогода нанесла ущерб на Полтавщине / Фото "Kolo News", Lydmila Kvas, Vadim Kirpichenko

Кстати, полтавчанин Андрей Тимощук рассказал, что из-за сильного дождя и поваленных веток между Лубнами и Пирятином невозможно было ехать автомобилем.

В Александровке упало дерево возле хирургического отделения. Деревья также повредили автомобили. Предварительно пишут, что ветер сорвал крыши.

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