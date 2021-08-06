Обесточенные улицы и сорванные крыши: непогода накрыла Полтавскую область
Источник:"Kolo News"
В Полтаве 6 августа пронесся сильный ливень со шквальным ветром. Ветер поломал деревья и повредил автомобили.
Непогода пронеслась в городе и коснулась области вечером 6 августа. Из-за этого некоторые дома остались без света.
К теме Подтопленные дома, поваленные деревья и отсутствие света: по Украине пронеслась непогода
Непогода накрыла Полтаву
Непогода в городе начала бушевать ориентировочно в 17 часов – начался сильный дождь и ветер. Порывы шквального ветра поломали деревья и обесточили несколько домов в центре города.
Ветер и ливень бушевали также в Полтавской области. В частности из-за поваленных деревьев на части трассы Киев – Харьков образовались пробки.
Телестудия "Лубны" сообщила, что в городе дерево попало людям на балкон, разбив окно.
Непогода нанесла ущерб на Полтавщине / Фото "Kolo News", Lydmila Kvas, Vadim Kirpichenko
Кстати, полтавчанин Андрей Тимощук рассказал, что из-за сильного дождя и поваленных веток между Лубнами и Пирятином невозможно было ехать автомобилем.
В Александровке упало дерево возле хирургического отделения. Деревья также повредили автомобили. Предварительно пишут, что ветер сорвал крыши.
Последние новости о непогоде в Украине: коротко
- 6 августа непогода накрыла Одессу. Ливень затопил дороги города Раздельная.
- Также там сильно сверкало и затопило супермаркет Fozzy.
- В этот же день ветер сорвал крышу с Каменец-Подольской крепости. В городе повалено немалое количество деревьев и повредила крыши.