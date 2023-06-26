Что делать, если пришла повестка, а мужчина за границей

Во время военного положения в Украине ограничен выезд за границу мужчин от 18 до 60 лет. Военнообязанные могут получить повестку.

Что делать, если пришла повестка, а мужчина находится за границей и какие могут быть последствия, объяснил адвокат Андрей Межирицкий. Об этом сообщает 24 Канал.

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Пришла повестка, но мужчина за границей: что делать

Адвокат отметил, что в соответствии с законодательством и трактовкой судами надлежащим уведомлением лица о вручении повестки является личная подпись такого лица или акт отказа от подписания, заверенный двумя свидетелями. В то же время свидетели должны засвидетельствовать, что лицу было объявлено содержание повестки, однако оно в их присутствии отказалась от получения.

Также юрист добавил, что по составлению протокола об административном правонарушении при отсутствии лица, в отношении которого он составлен, судебная практика свидетельствует, что такой порядок невозможен. Так нарушается право лица, привлекаемого к административной ответственности на правовую помощь, предоставление объяснений по существу нарушений, что не дает возможности принять законное и обоснованное решение по делу.

О какой-либо уголовной ответственности в этом случае не может быть речи, ведь она наступает не за систематические административные правонарушения, а за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации,

– подчеркнул Межирицкий.

Также он пояснил, что в случае если вместе с повесткой передали вызов по делу об административном правонарушении, то этот документ не предусмотрен ни одним нормативным актом, которым руководствуются в своей деятельности ТЦК и СП.

В то же время отметил, все же есть вероятность того, что административный штраф будет наложен. Узнать это будет возможно только после открытия исполнительного производства.

"Защитить свои права в этом случае возможно даже из-за границы, ведь суды отменяют постановления по статье 210-1 КУоАП, если ТЦК не докажет должного вручения лицу повестки и его присутствия во время составления административного протокола", – подытожил Межирицкий.

Добавил, что в таком случае понадобится помощь адвоката, который получит копию постановления о наложении штрафа в исполнительной службе и осуществит его судебное обжалование.

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Обратите внимание! Ранее юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, что согласно действующему законодательству представители дипломатических учреждений не могут выдавать любые виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей.

Новым порядком полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине.