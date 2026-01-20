Может ли прийти новая повестка после уплаты штрафа в Резерв+: ответ ТЦК
- Уплата штрафа через Резерв+ закрывает конкретное нарушение, но не освобождает от обязанности являться по новым повесткам.
- Игнорирование новых повесток может привести к повторному штрафу, установлению статуса "красной ленты" и даже уголовной ответственности.
Во время военного положения вопросы воинского учета и ответственности за его нарушение остаются актуальными. Уплата штрафа через приложение Резерв+ не освобождает военнообязанного от дальнейшего выполнения требований законодательства.
Игнорирование повестки может повлечь за собой уголовную ответственность. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.
Придет ли новая повестка после уплаты штрафа?
В Волынском ОТЦК и СП объясняют, что оплата штрафа в Резерв+ закрывает только конкретное нарушение, например неявку по повестке. После этого в системе исчезает статус уклониста, а также отсутствуют основания для принудительной доставки лица Нацполицией именно по этому нарушению.
В то же время в случае уплаты штрафа офлайн возможны задержки с обновлением данных в реестре. В такой ситуации советуют иметь при себе квитанцию об оплате до момента внесения информации ТЦК.
В ТЦК отмечают, что после уплаты штрафа военнообязанному может поступить новая повестка. Законная обязанность появляться по вызову остается в силе, а игнорирование новых повесток может привести к повторному штрафу, повторного установления статуса "красной ленты" и даже уголовной ответственности.
Обратите внимание! Статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за уклонение от призыва на военную службу, а статья 337 – за уклонение от воинского учета или учебных сборов.
В итоге в ТЦК отмечают, что уплата штрафа означает закрытие только одного нарушения, новая повестка может поступить в любое время, а повторное игнорирование требований воинского учета будет иметь правовые последствия.
Что известно о последних обновлениях приложения Резерв+?
Минобороны тестирует функцию дистанционной постановки на воинский учет через приложение Резерв+ для мужчин в возрасте 18 – 24 лет. Женщинам и тем, кого исключили с учета, необходимо обращаться в ТЦК и СП лично для постановки на учет.
В приложении Резерв+ появились новые оповещения. Пользователи могут включить уведомление об отправке бумажной повестки по почте, которое имеет информативный характер и не является вручением повестки.
Минобороны Украины обновило приложение Резерв+, добавив автоматическое отображение фото пользователя в электронном документе Резерв ID. Фото доступно только для пользователей с биометрическим паспортом, и может загружаться дольше из-за повышенной нагрузки.