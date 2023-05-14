Что будет если проигнорировать повестку на отправку: адвокат назвал последствия

В Украине продолжается действие военного положения, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. На этот раз мы сосредоточим свое внимание на проигнорировавших повестку на отправку. Узнайте, что будет.

Пролить свет на это помог адвокат Тарас Никифорчук, передает 24 Канал. Он объяснил, почему не следует игнорировать повестки на отправку. Если военнообязанный это сделает, то ему нужно быть готовым к ответственности за свои действия.

Читайте также Чем отличаются повестка и оповещения: объяснение юриста

Что ожидает за игнорирование повестки

Адвокат напоминает, что в Украине предусмотрена уголовная ответственность за то, что военнообязанный не явился в Территориальный центр комплектования. Она прописана статьей 336.

Но следует учесть один важный момент. Предусматривается эта ответственность только в том случае, если человек хотя бы раз появлялся в военкомат.

После чего человек уходит домой, и ему дают так называемую повестку на отправку. И он не появляется по этой повестке, комиссия пройдена, и здесь есть такая вероятность, что сотрудники ТЦК напишут заявление, а затем полиция будет этим делом заниматься.

– говорит адвокат.

Заметим, что повестку на отправку вручают тем военнообязанным, которые:

не имеют отсрочки от службы;

признаны военно-врачебной комиссией пригодными по всем имеющимся критериям.

Адвокат также напомнил о том, что у ТЦК есть практика рассылки и бросания в почтовый ящик напоминаний. В них говорится о том, что неявка в военкомат грозит военнообязанному заключению на срок от 3 до 5 лет.

"Есть ли ответственность за игнорирование этих предупреждений? По большому счету, нет. Это один из способов привлечь людей, чтобы они явились в центр комплектования, чтобы пополнить наши Вооруженные силы", – объяснил Никифорчук.

В заключение добавим, что в Украине могут принять законопроект. Согласно ему, планируют изменить пороговый возраст для мужчин, проходящих срочную службу, с 27 до 25 лет. В то же время отметим, что во время действия военного положения это изменение все равно не будет иметь никакого значения, ведь мобилизуют мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.