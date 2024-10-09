Повестки Укрпочтой: что будет делать ТЦК с неполученным письмом с повесткой
Юрист рассказал, что повестка, которую гражданин не забрал, возвращается в отделение Укрпочты. После этого письмо с повесткой отдают обратно в ТЦК и СП.
Изданию "Наш Город Днепр" адвокат Вадим Мальцев рассказал, что отделение Укрпочты повестку отправляет обратно в ТЦК после окончания срока хранения с проставлением отметки сотрудником почты, что человек не проживает по адресу или переехал, или неизвестно, где находится, пишет 24 Канал.
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Что будет делать ТЦК после возвращения повестки
Территориальный центр комплектования на основании возвращенного письма имеет право составить административный протокол о привлечении к ответственности за то, что (гражданин – 24 Канал) не выполнил требования даже неполученного письма,
– заявил Вадим Мальцев.
Адвокат пояснил, что новое законодательство предусматривает требование о явке в ТЦК, которая вступает в действие после:
- получения повестки;
- неполучения повестки.
Вадим Мальцев объяснил, что после повестки перед протоколом об админнарушении может быть промежуточный этап – направление еще одного письма с требованием все-таки появиться в ТЦК и выполнить требования повестки.
"Уже после невыполнения требования руководитель ТЦК может составить административный протокол", – заявил адвокат.
Он отметил, что важным является момент, чтобы сотрудники Укрпочты массово не проставляли отметки о том, что не нашли человека, его нет или он отказывается. Поэтому адвокат посоветовал проверять, нет ли писем для вас в Укрпочте.