На повестке дня: в МИД рассказали о возможном визите Папы Римского в Украину

Президент Владимир Зеленский пригласил Папу Римского посетить Украину. В МИД подчеркнули, что организация визита – на повестке дня.

Относительно того, когда будет возможен визит понтифика – не сообщают. В дипведомстве отметили, что сроки прорабатывают "в соответствии с устоявшейся практикой".

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Это вопрос двустороннего политического диалога

Вопрос организации возможного апостольского визита в Украину Папы Франциска по приглашению президента Украины Владимира Зеленского находится на повестке дня двустороннего политического диалога,

– заявили в пресс-службе МИД.

Ранее о возможном визите понтифика рассказал глава УГКЦ Святослав Шевчук. Однако поездка Франциска не была анонсирована официально.

Последний раз Папа Римский посещал Украину 20 лет назад. Иван Павел II приезжал в Киев и Львов.

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Что известно о возможном визите Франциска в Украину