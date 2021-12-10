На повестке дня: в МИД рассказали о возможном визите Папы Римского в Украину
Источник:"Радио Свобода"
Президент Владимир Зеленский пригласил Папу Римского посетить Украину. В МИД подчеркнули, что организация визита – на повестке дня.
Относительно того, когда будет возможен визит понтифика – не сообщают. В дипведомстве отметили, что сроки прорабатывают "в соответствии с устоявшейся практикой".
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Это вопрос двустороннего политического диалога
Вопрос организации возможного апостольского визита в Украину Папы Франциска по приглашению президента Украины Владимира Зеленского находится на повестке дня двустороннего политического диалога,
– заявили в пресс-службе МИД.
Ранее о возможном визите понтифика рассказал глава УГКЦ Святослав Шевчук. Однако поездка Франциска не была анонсирована официально.Обратите внимание! Последний раз Папа Римский посещал Украину 20 лет назад. Иван Павел II приезжал в Киев и Львов.
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Что известно о возможном визите Франциска в Украину
- В июне президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с Папой Римским Франциском.
- Глава государства пригласил понтифика в Украину. Зеленский отметил, что визит Папы – "кислород, который так нужен украинцам".
- СМИ сообщали, что визит главы Католической церкви может состояться уже в 2022 году.